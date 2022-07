Na námestí osadili do zeme kameň. Pripomína zavraždeného Ľudovíta Sándora

Ide o prvý Kameň zmiznutých na Liptove.

Šéfredaktor - MY Liptov

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Pod vplyvom drog zmrzačil dvoch ľudí, prokuratúra navrhla trojročnú podmienku Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Na Námestí osloboditeľov v centre Liptovského Mikuláša osadili Kameň zmiznutých. Ide o unikátny projekt, ktorého cieľom je pripomínať si a nezabudnúť na osudy deportovaných ľudí, ktorých zavraždili fašisti počas druhej svetovej vojny.

Do Kameňa zmiznutých v Liptovskom Mikuláši vygravírovali meno Ľudovíta Sándora, ktorý sa narodil v roku 1900 v Podturni. Žil s manželkou a dcérou v Liptovskom Mikuláši. Sándor na námestí žil a prevádzkoval tam aj obchod s elektronikou.

Všetko sa zmenilo cez druhú svetovú vojnu v roku 1945. Pre židovský pôvod ho najprv deportovali do Serede a odtiaľ do koncentračného tábora Sachsenhausen, domov sa nikdy nevrátil.

„Odvliekli ich do lágrov, milujúcich manželov rozdelili, matku s dcérou poslali do Terezína a Ľudovít Šándor bol odvlečený do Sachsenhausenu. A navždy zmizol. Zmizol z domu z nášho námestia, z obchodíka s elektronikou, zmizol z Liptovského Mikuláša, zo života svojich milovaných. Zmizol zo sveta,“ povedal liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč počas osádzania kameňa medzi dlažobné kocky na liptovskomikulášskom námestí. Zúčastnili sa na ňom aj dcéra Ľudovíta Sádnora Agnesa a jej dcéra Tatiana.