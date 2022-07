Keď kráľ strelcov zo Švošova má dvorného nahrávača

Jakub Roštek, 27-ročný útočník OŠK Švošov, sa v uplynulej sezóne stal najlepším kanonierom V. ligy, skupiny B.

ŠVOŠOV. Od ofenzívnej efektivity 31-gólového zakončovateľa sme začali odvíjať aj náš rozhovor.



Je lanský nástrel vaším maximom?

Momentálne platí, že doteraz som ešte toľko gólov v piatej lige za jeden futbalový rok nedosiahol. Na začiatku sezóny by sa mi ani nesnívalo, že môžem tabuľku strelcov ovládnuť, keďže stoplo ma zranenie. Dosť zápasov som neodohral. Nielen kvôli maródke, no tiež z pracovných dôvodov. Postupne mi však začalo padať. Po jesennej časti stáli predo mnou jasné dva ciele. Prvým bol postup Švošova do štvrtej ligy a hneď za ním osobná ambícia stať sa kráľom strelcov. Bohužiaľ, tento plán sa mi podarilo dosiahnuť len na päťdesiat percent. Samozrejme, aj za to je človek veľmi vďačný. Avšak budem sa snažiť, aby sa v novom súťažnom ročníku splnila postupová méta a možno sa mi podarí zopakovať i strelecký úspech. Netajím, strašne by som si prial prvenstvo v súťaži a postup do IV. ligy.

V ktorom stretnutí vám zvlášť sypalo?

Bolo to v závere súťaže v zápase proti Trstenej, ktorý sa skončil naším víťazstvom 7:2. Štyrikrát sa mi podarilo prekonať súperovho brankára a to vďaka prihrávkam Richarda Kubernáta, ktorý mi pripravil góly ako na podnose. Vďaka nemu padol môj osobný rekord v strelených góloch v tejto súťaži. Rišovi aj touto cestou želám, nech sa mu na novom pôsobisku v Komjatnej darí.





Pri pohľade späť možno hovoriť aj o nejakých výstavných kúskoch?

Neviem, či boli aj špeciálne góly. Zväčša išlo o zakončenia, keď mi strelecké pozície