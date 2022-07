V ružomberskej mestskej časti bol futbalový turnaj B. Remeňa

Písal sa rok 1999, keď si TJ Máj Černová prvý raz uctila pamiatku svojho dlhoročného šéfa, ktorý nechal za sebou výnimočnú brázdu, Bernarda Remeňa.

ČERNOVÁ. Futbalový memoriál sa vrátil späť v roku 2020, už na zmodernizovanom tamojšom stánku, po päťročnej pauze.

Zaslúžil sa aj štadiónik

„Pokračujeme v niekdajšom dvojročnom cykle. Je to z úcty k človeku, vďaka ktorému sa tu v minulosti všetko vybudovalo. Škoda, že sa nám nepodarilo dať dokopy štyri mužstvá. Ja za mladi som podobné turnaje mal veľmi rád, teraz je problém niečo zorganizovať. Tímy už ani na tradičné podujatia nechcú chodiť. Škoda, veď takéto akcie sú o aj o priateľstvách, o spájaní sa. Poďakovanie patrí obom klubom, čo prijali naše pozvanie, Hubovej a Liptovskej Lúžnej. Štvrtým účastníkom mal byť Švošov, ten ale účasť odriekol,“ vysvetľoval súčasný predseda TJ Máj Ján Rojček.



„Za čias otca sa sem černovský futbal presťahoval z Čutkovskej doliny. Kde je dnes hlavná tribúna, najprv vyrástla jednoduchú ubytovňa, doslova búdka s desiatimi miestami,“ pripojil 72-ročný Vladimír Remeň, syn nestora černovského športu. „Kožená“ v tejto ružomberskej mestskej časti má za sebou zložitú sezónu. A mužstvo, dosť nečakane, až do poslednej chvíle bojovalo o holú existenciu.

„Sami sme si za to mohli. Herne to nebolo zlé, lenže šance chalani nepremieňali. Dôležité bolo, že sa nevzdávali a verili v záchranu v najvyššej liptovskej súťaži.