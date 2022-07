Nad liptovskými Stankovanmi útočila svorka vlkov

K útoku došlo približne 200 metrov od rodinných domov.

STANKOVANY. Lúky v okolí dolnoliptovských Stankovian spása stádo kráv. Poskladali sa na ne členovia tamojšieho urbáru. Kravy lúky nespasú úplne, preto sa urbárnici pred troma rokmi dohodli so súkromným chovateľom z neďalekej Hubovej, že ich dopasú kozy.

„Je to ekologické riešenie. My nemusíme páliť naftu na dokosenie nespasených miest, zbytočne nezaťažujeme životné prostredie. To, čo nedopásli naše kravy, dopásli kozy a ešte je z nich aj úžitok,“ vysvetlil Ján Karas, predseda Urbáru - Pozemkového spoločenstva Stankovany.

Zostalo ich jedenásť

Spoluprácu si Karas pochvaľuje. Pred troma rokmi to vyskúšali s malým stádom, kozy sa osvedčili a fungovali bez problémov. Stádo kôz umiestnili na lúku, v ktorej sa pásli kravy a preto je obohnaná elektrickým ohradníkom. O zvieratá sa starali členovia stankovského urbáru a chovateľ si kozy vždy na jeseň odviezol na statok. Boli to kozy určené na obnovu stáda.