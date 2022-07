Tatran posilnil hrot útoku veľkou kvalitou. Vzbudzuje v šatni rešpekt?

Fortunaligový káder MFK Tatran Liptovský Mikuláš posilnil bývalý slovenský reprezentant útočník Erik Jendrišek. Na Liptov prichádza ako voľný hráč po sezóne z AS Trenčín.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Liptáci pripisujú prvý bod v novej sezóne Čítajte



LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Útočník Erik Jendrišek obliekal v najvyššej slovenskej súťaži aj dresy MFK Ružomberok, Spartaka Trnava, FC Nitra a Trenčína. Pôsobil taktiež v nemeckej Bundeslige, kde hral za Hannover 96, Schalke 04 či SC Freiburg.

V národnom drese má 35-ročný útočník na konte 37 štartov s tromi presnými zásahmi. Predstavil sa aj na MS 2010 v Juhoafrickej republike.



Za Liptákov v druhom kole proti Michalovciam už odohral aj prvých niekoľko desiatok minút, keď vybiehal z lavičky.

A práve s najnovšou posilou Mikuláša Erikom Jendriškom sme sa pred zápasom 3. kola trošku porozprávali.





Keby ste mohli trošku ozrejmiť, ako došlo k spolupráci s Tatranom?



Nie je tajomstvom, že s Mikulášom som v kontakte už dlhšie. Aj v minulej sezóne prejavili vážny záujem o moje služby. Vtedy sa to napokon nepodarilo dotiahnuť. V novej sezóne sa to už všetko podarilo doklepnúť. Podpísali sme zmluvu a verím, že aj úspešnú spoluprácu.



Ak môžeme vedieť, na ako dlho je zatiaľ zmluva podpísaná?



Zatiaľ sme sa dohodli na jednu sezónu. A potom uvidíme, ako ďalej.



V predchádzajúcej sezóne ste hrali v Trenčíne a zranili sa. Ako to je aktuálne s vaším zdravotným stavom?



Áno, zranil som sa, čo ma napokon stálo pol sezóny a dosť ma to pribrzdilo. O to mám teraz väčšiu chuť hrať dobrý futbal.Dnes som už úplne fit. Všetko je v poriadku a dúfam, že to zdravie mi bude držať a zranenia ma budúobchádzať. To je základ.



Sledovali ste výkony Tatrana aj v minulej sezóne? Čo na to hovoríte?



Samozrejme, sledoval som. Mikuláš bol v minulej sezóne veľmi príjemným prekvapením ligy. Preto verím, že aj v tej aktuálnej to potvrdíme a nadviažeme na