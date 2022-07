Hokejoví extraligisti z Liptova už zarezávajú v príprave

Hokejisti extraligového MHK 32 Liptovský Mikuláš sa po krátkej prestávke medzi sezónami opäť vrátili do spoločného tréningového procesu. Aktuálne v uplynulom týždni mali suchú prípravu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Po minuloročnej nie veľmi úspešnej hokejovej sezóne, keď skončili Liptáci v lige poslední a hrali baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži, ju už hodili za hlavu, pričom sa pozerajú dopredu, na tú nadchádzajúcu.



Káder MHK 32 Liptovský Mikuláš sa obmenil, bol doplnený viacerými skúsenými hráčmi i legionármi zo zahraničia.

Takmer už kompletný mikulášsky káder spoločne zarezával v kondičnej príprave od začiatku uplynulého týždňa a v týchto dňoch už vykorčuľujú aj na ľadovú plochu, zatiaľ v tréningovej hale JL areny.



„Teší ma, že chlapci prišli po tom voľne, ktoré sme mali, plní energie a badať na nich veľkú ctižiadosť, takže momentálne to vnímam veľmi pozitívne,“ začal rozprávať hlavný tréner Liptákov Ján Šimko a pokračoval:



„Prvý spoločný týždeň sme zaradili taký kondičný blok na suchu, kde si chalanov aj trošku otestujeme. A od ďalšieho, už aktuálneho týždňa prejdeme postupne aj na ľadovú plochu, ktorú, samozrejme, stále budeme dopĺňať aj prípravou na suchu. Sme len na začiatku, no vyzerá to sľubne.“



Mikulášsky káder sa oproti vlaňajšej sezóne obmenil, pričom domáci odchovanci v tíme nemôžu chýbať, ale prišli aj iné posily zo Slovenska i zahraničia.

„Tak áno, ten tím je viac-menej takmer spolovice iný. Stále sme čakali do poslednej chvíle aj na rozdielového hráča, a dnes je to už vonku, posilní nás lotyšský reprezentant Karsums. Aj v bráne máme skúseného brankára Michala