Važec je späť v sedmičke, Lužná s ambíciou vyšších miest, v L. Jáne futbal zastabilizovali, aj nováčik Hrboltová

Najvyššia okresná súťaž na Liptove bude po reorganizácií súťaži 7. liga. Späť sa vrátil, po vypadnutí z vtedajšej 5. ligy, silný Važec. V Palúdzke budú opäť hrať aj s legionármi z Ázie, Kokava mierne oslabila, nováčik z Hrboltovej sa spolieha na tímovosť kolektívu.

7. liga dosp. Sportika:

Účastníci:OŠK Ludrová, ŠK Agro Baník Dúbrava, TJ Družstevník Liptovská Kokava, TJ Štart Liptovský Ján, 1. OFC Liptovské Sliače, TJ Partizán Ľubeľa, OŠK Lisková, FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, TJ Máj Ružomberok-Černová, ŠK TJ Iskra Hrboltová, TJ Družba Smrečany–Žiar, TJ Iľanovo, ŠK Kriváň Važec, OFK Liptovská Lúžna

FC 34 Palúdzka

Peter Poleč, tréner: „Trénujeme od začiatku júla tri razy do týždňa a k tomu víkendové prípravné zápasy. Boli odchody (Ťapaják, Korček, Nikolič, Benčo). Budeme mať nového brankára z Japonska. Káder zostal celkom pokope vrátane zahraničných hráčov a to nás aj zaväzuje k tomu, aby sme hrali o popredné priečky. Veľmi radi by sme stabilizovali káder a pripravili ho tak, aby v sezóne 2023/24 išiel hore, teda by sme sa chceli pokúsiť o postup. Ihriská máme obe pekné, staráme sa, zavlažujeme a už len treba poriadne hrať.“

TJ Iľanovo

Vladimír Kubo: „Odohrali sme jeden prípravný zápas, ďalší hráme v nedeľu a pôjdeme do súťaže. V čase telefonátu ešte pracujeme na príchodoch a uvidíme, či ich dotiahneme do úspešného konca. Chceme sa vyhnúť strachovaniu sa o zotrvanie v súťaži do posledného kola. Urobili sme rekonštrukciu trávnika, troška sme ho vypieskovali a nasadili novú trávu. V tomto suchu sa snažíme polievať a veríme, že bude ihrisko pekné.“

TJ Družstevník Liptovská Kokava

Jaroslav Pozor, tréner: „Niektorí hráči odišli do iných liptovských klubov, čo nás oslabilo. Príprava prebieha v provizórnom režime vzhľadom na pracovné povinnosti a dovolenky. Zatiaľ sme neodohrali ani jeden prípravný zápas a absolvovali sme pár tréningov. Budúcnosť ukáže, aký silný káder v Kokave ostal. Nevieme povedať, čo bude ďalej a ako sa hráči so súťažou popasujú. Ďakujem