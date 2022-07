Vypadnutú Demänovú nahradil víťaz minulej osmičky z Podturne

Beňadiková, ktorá po minuloročnej sezóne nevedela, či bude hrať, sa napokon prihlásila a chce sa pobiť o postup. Medzi favoritov súťaže jednoznačne patria aj Lúčky-kúpele.

Účastníci: TJ Družstevník Východná, TJ Družstevník Štiavnička, TJ Liptov Vavrišovo, OFK Podtureň, FK Liptovské Vlachy, ŠK Bobrovec, TJ Tatran Hybe, TJ Ďumbier Uhorská Ves, TJ Prosiek, TJ Sokol Beňadiková, ŠK Lúčky-kúpele, TJ Družstevník Liptovský Trnovec, OFK Partizánska Ľupča, TJ Poľana Hubová

OFK Partizánska Ľupča

Ladislav Rybák, predseda: „Pomaly dávame dohromady mužstvo, odohrali sme vo Svätom Kríži aj jeden prípravný zápas. Mali sme ísť na športový deň do Dúbravy, no zrušili to pre zlé počasie. Dúfam, že to všetko dáme dokopy. Máme viacero odchodov. Hosťovanie skončil Matúš Lupták z Likavky, Ľubomír Fajta z Liskovej, Ján Šturek z Bešeňovej, Patrik Šlachta z Bešeňovej a Róbert Rugač prestúpil do Lúčok. Naopak, do tímu pribudol Vladimír a Samuel Tóth z Ľubele a Dávid Brajer z Likavky. Dlhšiu dobu ne-hrával Marek Kúkol, ktorý sa vracia späť. Ešte máme niečo rozrobené, takže uvidíme.

Našou ambíciou je pohybovať sa v horných poschodiach tabuľky. Určite sa chceme prezentovať iným futbalom ako v jarnej časti.

Trávnik je na tom trošku horšie, máme problémy so zavlažovaním a čakáme na nejaký dážď. Snažíme sa aj s hasičmi dohodnúť, ale naše ihrisko je betón, bohužiaľ.“

TJ Liptov Vavrišovo

Stanislav Žiška, tréner: „Letnú prípravu sme začali približne pred polovicou júla. Vymenili sme trénera, káder ostal pokope a v budúcej sezóne chceme hrať v strede tabuľky a predvádzať atraktívny futbal. Náš trávnik je celkom v pohode, celé leto lejeme a snažíme sa oň starať. Tešíme sa na futbal.“

TJ Tatran Hybe

Zdenko Michalides, predseda: „Mužstvo zostalo prakticky nezmenené, no posilnili sme sa o dvoch hráčov. Tréningový proces sa začal už 12. júla a máme vyššie