L. Hrádok a L. Štiavnicu doplnila v 4. lige Bešeňová. Avšak otázne stále je, či Hrádočania ligu vôbec odštartujú

Traja účastníci 4. ligy, majstrovstiev regiónu, budú reprezentovať Liptov. Všetky tri kluby však hlásia výrazné zmeny vo svojich hráčskych kádroch. Dokonca L. Hrádok a L. Štiavnica sa boria s nedostatkom hráčov, ktorých sa do začiatku prvého kola snažia vyriešiť.

Liptovský Hrádok v zelenom vs Lipt. Štiavnica v minulej sezóne. To či sa stretnú tieto dva tímy aj v novej sezóne, ukážu najbližšie dni. (Zdroj: Tomáš Kučera)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Važec je späť v sedmičke, Lužná s ambíciou vyšších miest, v L. Jáne futbal zastabilizovali, aj nováčik Hrboltová Čítajte

Účastníci: ŠKM Liptovský Hrádok, OŠK Bešeňová, TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, FK Čadca, ŠK Javorník Makov, OŠK Baník Stráňavy, TJ Tatran Krásno nad Kysucou, MFK Žarnovica, FK Slávia Staškov, MFK Zvolen, ŠK Badín, FK Šalková, MŠK Kysucké Nové Mesto, ŠK Prameň Kováčová

V článku sa dočítate o všetkých troch zástupcoch v 4. lige, majstrovstvo regiónu Prezradili nám nám aká bola letná príprava.

Obmeny v kádry, príchody - odchody.

Ambície v novej sezóne.

A ozrejmili nám aj značné problémy pred začiatkom súťaže, s ktorými niektorí bojujú.

TJ DRUŽSTEVNÍK LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

Peter Hoferica, hrajúci tréner: „Jar v tretej lige nám nevyšla, mužstvo získalo len päť bodov, keď jediný zápas vyhralo a dva remizovalo. Bolo za tým viac faktorov. Navyše, v niekoľkých zápasoch sme neboli slabším tímom, lenže gólovo sa chalani nepresadili.

´Starý´ káder opustilo sedem mužov, dvaja odišli hrať do Rakúska, dvaja do Oravského Veselého, ďalší traja si našli kluby po okolí. Týmto sa nám mužstvo viac-menej rozpadlo. Navyše, niektorí hráči sú v zahraničí na brigádach, takže máme trochu problém. Nie je to jednoduché, no musíme zabojovať a vyskladať ´mančaft´ tak, aby sme boli dôstojným účastníkom súťaže a konkurencie- schopným tímom.

Rozpracovaní sú štyria-piati chalani, no teraz ide o to, či sa s nimi dohodneme a či