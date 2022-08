Z. Poruba chce hrať vyššie ako vlani

Futbalisti zo Závažnej Poruby sú po reorganizácii jediným liptovským zástupcom v V. lige, a preto sa budú snažiť reprezentovať čo najlepšie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok L. Hrádok a L. Štiavnicu doplnila v 4. lige Bešeňová. Avšak otázne stále je, či Hrádočania ligu vôbec odštartujú Čítajte

V. liga skupina SEVER:

Účastníci: ŠK Závažná Poruba, ŠK Tvrdošín, ŠK Gbeľany, OŠK Rosina, FK Tatran Turzovka, Oravan Oravská Jasenica, OFK Teplička nad Váhom, ŠK Čierne, TJ Družstevník Belá – Dulice, ŠK Olympia Bobrov, FK Slovan Žabokreky, ŠK Belá, TJ Sokol Zubrohlava, ŠK Dynamo Diviaky

ŠK Závažná Poruba

Peter Iľanovský, predseda:

„Máme v letnej príprave aj nejaké odohraté zápasy. V Smrečanoch sme zvíťazili 8:1, so Svitom sme vyhrali 2:1 a generálku sme hrali uplynulý víkend. Mali sme hrať doma s Popradom, ale umožnili im hrať na Národnom futbalovom štadióne, a tak budeme hrať u nich. Pokiaľ bude umiestnenie horšie ako do 6. miesta,nebudeme to považovať za úspech. Myslíme si, že stred tabuľky je reálny aj s týmto mladým mužstvom. Prišli nám štyria hráči z U 19 z Tatrana a skúsený Ladislav Poruben.

V stredu 10. augusta hráme aj zápas Slovnaft Cupu v Bacúchu. Celkovo by sme chceli dobrou hrou opäť pritiahnuť futbalových fanúšikov späť na naše zápasy.“



Nový hlavný tréner Eduard Mydliar:

„Trénujeme poctivo, aj dochádzka na tréningy je dobrá. Myslím si, že chalani vedia, čo od nich chcem, a celkom rýchlo sa s tým herným štýlom zžili. Určite budeme chcieť hrať o vyššie priečky, ako to bolo v minulej sezóne, a ako som spomínal už dávnejšie, chcem opäť pritiahnuť na náš futbal divákov. Takže kvalita tu je, už len ju ukázať na trávniku v súťaži.“

Rozpis zápasov:

1. kolo 7. augusta o 17:30

Záv. Poruba – Belá

2. kolo 14. aug. o 17:00

Diviaky – Záv. Poruba

3. kolo 21. aug. o 16:30

Záv. Poruba – Bobrov

4. kolo 28. aug. o 16:00

Zubrohlava – Záv. Poruba

5. kolo 4. sept. o 15:30

Záv. Poruba – Žabokreky

6. kolo 11. sept. o 15:30

Záv. Poruba – Tvrdošín

7. kolo 18. sept. o 15:00

Turzovka – Záv. Poruba

8. kolo 25. sept. o 15:00

Záv. Poruba – O. Jasenica

9. kolo 2. októbra o 15:00

Čierne – Záv. Poruba

10. kolo 9. okt. o 14:30

Záv. Poruba – Belá/Dulice

11. kolo 15. okt. o 14:30

Teplička n/V – Záv. Poruba

12. kolo 23. okt. o 14:00

Záv. Poruba – Rosina

13. kolo 30. okt. o 14:00

Gbeľany – Záv. Poruba

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vypadnutú Demänovú nahradil víťaz minulej osmičky z Podturne Čítajte

Súvisiaci článok