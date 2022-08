Nováčik 9. ligy z Komjatnej má hneď aj postupové ambície

V 9. lige je prihlásených do nadchádzajúceho ročníka osem tímov. Medzi favoritov bude v tomto ročníku patriť nováčik z Komjatnej a ambíciami sa netají ani Ondrašová a posilnená Demänová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok L. Hrádok a L. Štiavnicu doplnila v 4. lige Bešeňová. Avšak otázne stále je, či Hrádočania ligu vôbec odštartujú Čítajte

Účastníci:OŠK Svätý Kríž, TJ Gôtovany, TJ Tatran Liptovské Revúce, TJ Liptovský Ondrej, OŠK Jamník, ŠK Demänová, TJ Valaská Dubová, TJ Sokol Komjatná

V článku s dočítate o všetkých tímoch 9. ligy Kto chce ísť vyššie.

Aká bola letná príprava, ak teda nejaká bola.

Ktorý tím je nováčik v súťaži.

Obmeny kádra, príchody i odchody hráčov.

Kompletný rozpis zápasov.

A iné...

OŠK Svätý Kríž

Filip Rumanský, vedúci mužstva: „Naša letná príprava, bohužiaľ, nebola žiadna. Tak ako sa sezóna dohrala, netrénovalo sa. Zo strany hráčov nebol záujem trénovať. Káder je početný, hráči sú starší a majú svoje povinnosti, takže v nedeľu nevedia vždy prísť. Budú zápasy, keď nás bude 18 a na ďalší týždeň budem musieť celé dni vyvolávať. Prakticky ako takmer v každej dedine. Do sezóny ideme s cieľom hrať čo najlepší futbal a vyhrávať čo najviac zápasov. Kto robí šport, musí ísť do zápasu s cieľom vyhrať, nesmie byť reč o prehre alebo remíze. Víťazná myšlienka je základ. Netrénovali sme, veľký zápal u nás nie je, takže sa nedá hovoriť o tom, že by sme hrali o prvú polovicu tabuľky. Pritom naši hráči sú po futbalovej stránke kvalitní, v mladšom veku hrávali v Ružomberku aj Mikuláši.“

ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová

Ľubomír Glončák, predseda: „Trénujeme, makáme, mali sme aj prípravné zápasy. Hrali sme zápas na počesť Juraja Oška. Z tímu odišiel Milan Sokol a Lukáš Guoth. Príchody budú, ale zatiaľ to ešte riešime. Máme troška času. Chceme ísť do vyššej súťaže. My máme závlahový systém a nebojujeme so suchom.“

TJ Liptovský Ondrej

Daniel Jančuš, predseda: „Odišli nám štyria kľúčoví hráči a tuho pracujeme na posilách. Rovnako chceme udržať hráčov, ktorí boli u nás na hosťovaní. Niektorí už