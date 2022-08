Tohtoročný Cvyklo pohár uzavrel finálový Filištín

Cvyklo pohár MTB, séria Liptova, uzavrel ročník svojím finálovým 6. kolom v Jakubovanoch na Filištíne. Žiaľ, tohtoročný trend úbytku pretekárov na Cvykle bol značný aj v tomto poslednom kole.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ezakimak spoznal najlepších vrchárov. Medveďov sa nebáli Čítajte

JAKUBOVANY. V uply-nulú sobotu v Jakubovanoch so štartom pred miestnym obecným úradom sa konalo posledné 6. kolo Cvyklo pohára.

Tradičné cvyklo preteky si v tejto sérii od počiatku napísali už svoj 9. ročník, aj keď jeho hlavný organizátor Juraj Grešo neskrýval z tohtoročnej účasti mierne sklamanie.





„Tohto ročníka sa aktuálne zúčastnilo len niečo vyše 50/60 štartujúcich, z toho na hlavnú dospelácku trať sa vydalo okolo 30 bikerov. A to je rapídny pokles, pričom v minulých ročníkoch sme mali aj vyše 150 pretekárov. Celkovo v celej sérii je menej štartujúcich a vôbec si to nevieme vysvetliť. Či to je spôsobené covidovými prestávkami, alebo sú ľudia na dovolenkách, alebo nevieme. Síce takmer celú noc