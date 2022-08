Začína sa nový futbalový ročník 2022/2023

Igor Repa, predseda LFZ, sa prihovára všetkým futbalovým priaznivcom.

LIPTOV. Pred začiatkom nového futbalového ročníka vás chcem všetkých v mene Liptovského futbalového zväzu pozdraviť a popriať pevné zdravie a radosť zo života, nie- len futbalového. Verím, že ste krásne letné dni prežili so svojimi najbližšími a užili ste si pokojné dovolenky, či už v zahraničí, alebo na našom krásnom Slovensku.



Napriek tomu, že sa už rozbehla pohárová Európa a v nej aj slovenské mužstvá, a medzi nimi aj náš MŠK Ružomberok, vo Fortuna lige fandíte našim dvom zástupcom – MŠK Ružomberok a MFK Tatran Liptovský Mikuláš, ktorým prajem úspešné účinkovanie aj v tomto súťažnom ročníku.

Nové tímy, žiaľ, i odhlásené

No určite už nedočkavo čakáte, čo sa počas leta udialo na našich liptovských trávnikoch, ktoré družstvá sa posilnili, ktoré oslabili a ktoré sa vôbec do súťaží LFZ prihlásili.

Od aktívu klubov LFZ, ktorý sa konal 6. 7. 2022, sa toho udialo pomerne dosť a komisie LFZ, a hlavne ŠTK, ktorá má za úlohu zaradiť podľa prihlášok jednotlivé družstvá do súťaží LFZ, má plné ruky práce.



Je potešiteľné, že sa prihlásili aj dva staronové kluby ?dospelých: Kvačany a Komjatná. Žiaľ, Kvačany sa vzápätí odhlásili z dôvodu, že sa im nepodarilo dať dokopy potrebný počet hráčov. Do súťaží LFZ sa neprihlásilo družstvo Hybe B/Kráľova Lehota a na poslednú chvíľu nám oznámilo vedenie z Uhorskej Vsi, že sa odhlasujú zo súťaže (napriek tomu, že podali prihlášku v stanovenom termíne) z dôvodu nedostatku hráčov. Aj keď sa nepodarilo týmto klubom nazbierať potrebný počet hráčov, veľmi pekne im ďakujem, že sa aspoň pokúsili zložiť družstvo pre budúcu sezónu.

Prebehla reorganizácia líg

