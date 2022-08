Peniaze utekajú s turistami k moru, dovolenka v zahraničí je často lacnejšia

Na Liptove podnikatelia odhadujú 30-percentný prepad.

LIPTOV. „Akoby bolo celé Slovensko vysťahované do Chorvátska alebo Egyptu,“ komentuje aktuálnu letnú turistickú sezónu Roman Pavelka, majiteľ rodinného rezortu Chalúpkovo v Liptovskej Štiavnici. V roku 2018 vyhralo ocenenie najobľúbenejšie ubytovanie Travellers‘ Choice, rebríček zostavoval portál Tripadvisor na základe užívateľských recenzií a spokojnosti. Rezort porazil známy hotel Kempinski vo Vysokých Tatrách a luxusné hotely v Bratislave.

Prázdninové mesiace mali v Chalúpkove tradične vypredané už v máji. Po dvoch kritických kovidových letách a nastupujúcej inflácii sa situácia zmenila.

„To sa nikdy nestalo, žeby sme mali ešte v lete voľné termíny. Aktuálne sme obsadení na približne 70 percent. To je vzhľadom na to, že máme top sezónu, veľmi málo,“ vysvetlil Pavelka. Ešte väčší problém registruje v reštaurácii, tam klesli tržby ešte výraznejšie.

Paradoxne, počas covidu k nim chodilo viac dovolenkárov. „Ponúkame špecifické ubytovanie v dreveniciach, takže klienti tu mali súkromie a bezpečie."

Štát cestovnému ruchu podľa podnikateľa nepomáha

Hoteliér, ktorý na Liptove podniká od roku 2007 hovorí, že ľudia tento rok uprednostnili dovolenku v zahraničí.

„A ani sa tým ľuďom nečudujem. Dovolenka v zahraničí na týždeň môže vyjsť rodinu, ak pošetrí na strave, do tisíc eur. Na Slovensku je to okolo 1400 eur. Aj tamojším podnikateľom sa zdvihli náklady, ale štát ich podporuje. U nás to tak nefunguje. Vysoké náklady len na elektrickú energiu, plyn sme nútení premietať do konečných cien pre zákazníka, pretože štát vstupy nekompenzuje,“ poukázal s tým, že takto utekajú peniaze Slovákov do zahraničia a nezostávajú doma, v domácej ekonomike.