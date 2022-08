Štvrté striebro zo sveta má aktuálne cenu zlata

Kanoista Alexander Slafkovský, čerstvý vicemajster sveta vo vodnom slalome, má na svojom konte už štyri individuálne striebra. Stále mu však chýba vytúžené zlato.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Stavba je hotová, avšak využívať ju stále nemôžu Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Na nedávnych majstrovstvách sveta vo vodnom slalome, ktoré sa konali v nemeckom Augsburgu, vypádloval ako jediný Slovák pre Slovensko individuálnu medialu. Jej lesk bol strieborný a všetkým ukázal, ako nám neskôr aj sám potvrdil, že aj vo svojich 39 rokoch stále zvláda konkurovať aj oveľa mladším vodákom.





Mikulášsky vodák, kanoista Alexander Slafkovský, si tak zo svetového šampionátu priniesol už štvrtý titul vicemajstra sveta v individuálnych pretekoch, no stále mu chýba vytúžené zlato, na ktoré určite mohol dosiahnuť. Pretože predviedol najrýchlejšiu jazdu zo všetkých, ale až dva trestné dotyky ho o zlato pripravili. Zlaté medaily zo sveta má predovšetkým z tímovej súťaže hliadok, dokopy ich má na svojom konte deväť.

V článku sa dočítate napríklad aj: Najrýchlejšia jazda finále, ktorá žiaľ nebola zlatá.

Pocity po zistení tretsných dotykov.

Aký má športovec recept vyhrávať a nevzdávať sa aj v jeho veku.

Otázka o jeho ďalšej budúcnosti, či konci kariery.

Vodák Slafkovský ako hokejista Slafkovský.

Aké sú plány na zvyšok sezóny.

Modernizácia vodného areálu v Liptovskom Mikuláši, ktorá zatiaľ nefunguje.

A iné...





S úspešným liptovským vodákom sme sa po šampionáte stretli, aby sme mu položili zopár otázok.



Ste vicemajster sveta vo svojich 39 rokoch, čo na to hovoríte, že vám to stále takto dobre jazdí?

Rád by som mal o desať rokov menej, ale na druhej strane by som zas mal o desať rokov menej skúseností (úsmev). Asi tie skúsenosti napokon rozhodli a zúročil som ich na to striebro, aj keď zlato nebolo ďaleko.



Veru, zlato bolo neskutočne blízko, keďže ste zajazdili najrýchlejšiu jazdu spomedzi celého finále.