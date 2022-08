Najnavštevovanejšou západotatranskou dolinou na Liptove je Žiarska

Nasledujú Račkova a Jamnícka dolina.

Šéfredaktor - MY Liptov

LIPTOV. Do Tatranského národného parku (TANAP) prišlo v jeden deň 23 287 turistov a cyklistov. Je to viac ako v roku 2021 Vyplynulo to z veľkého sčítania, ktoré v TANAPe robia od roku 1972.

Dosiaľ najvyšší počet návštevníkov prišlo do Tatier v roku 2020, teda v letnej sezóne, ktorú výrazne poznačila pandémia koronavírusu. Za deň ich napočítali 30 232. Pre viaceré obmedzenia v cestovaní do zahraničia zostávali Slováci doma a zamierili do Tatier. Tento tok ich prišlo menej.

Najobľúbenejším miestom na výlety do Tatranského národného parku sa stal Hrebienok, počas dvoch predchádzajúcich rokov dominoval v rebríčku najviac navštevovaných miest Popradské pleso.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Leto na Liptove je slabšie. Správanie dovolenkárov sa zmenilo Čítajte

K vysokej návštevnosti prispieva fakt, že na Hrebienok je možné vyviesť sa pozemnou lanovou dráhou. Hrebienok navštívilo v sčítací deň 4036 návštevníkov, absolútna väčšina prišla práve lanovkou. Na Popradskom plese napočítali za jeden deň 3 859 návštevníkov. Medzi vrcholmi zostávajú najobľúbenejšie Rysy.