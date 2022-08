Po vážnom zranení sa dáva dokopy, pričom pomáha celému tímu z lavičky

Veľká futbalová osobnosť vo fortunaligovom tíme mikulášskeho MFK Tatran Liptovský Mikuláš Richard Bartoš sa v minulej sezóne vážne zranil, no už sa dáva dokopy a ďalej pomáha svojmu tímu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Niekoľko sezón viedol mikulášsky tím s kapitánskou páskou na ruke a patril k jeho lídrom. Priviedol Tatran aj do tej najvyššej súťaže z druhej ligy, v ktorej dominovali.

Avšak v minulej fortunaligovej sezóne sa vážne zranil v jednom zápase a mikulášskemu tímu tak chýba už viac ako pol roka.



Richard Bartoš sa ale nevzdáva, verí v svoj návrat na trávnik, pričom je stále oddaný Tatranu a aktuálne chalanom i celému klubu pomáha inak.





Ako sa aktuálne cítite, viac ako pol roka od toho nešťastného zranenia?



Cítim sa dobre, od operácie uplynulo už takmer 5 mesiacov, pomaly začínam behať, v posilňovni pravidelne cvičím cviky od fyzioterapeuta a postupne pridávam záťaž.

Ako si na ten moment, keď došlo k zraneniu, spomínate? V ktorom zápase to bolo?



Bolo to na konci zápasu v prvom jarnom kole proti Zlatým Moravciam, keď mi súper celou váhou spadol na ľavé koleno. Cítil som, že je niečo zle, no do zápasu som sa ešte na chvíľu vrátil. Odohral som druhý polčas aj v nasledujúcom zápase proti Ružomberku. No po zápase v Trenčíne, do ktorého som nezasiahol, som šiel na magnetickú rezonanciu, ktorá odhalila roztrhnutý predný krížny väz.



Súčasný stav? Je koleno, ktoré prešlo plastikou, už v poriadku?



Nemôžem ešte povedať, že koleno je úplne v poriadku, no každým dňom sa to zlepšuje, rehabilitácia po takomto zranení je však beh na dlhú trať.