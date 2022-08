Výsledky tešia, ale teraz sa skôr sústreďujú na samotnú hru

Hokejoví extraligisti MHK 32 Liptovský Mikuláš v uplynulom týždni odohrali prvé dva prípravné zápasy, v ktorých jednoznačne dominovali a svojich súperov porazili vysoko 8:4 a 6:1.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš pilne zarezávajú v príprave na nadchádzajúcu náročnú sezónu, pričom počas uplynulého týždňa privítali na svojom domácom ľade dva extraligové celky v prípravných zápasoch. Príležitosť ukázať sa na ľade dostal kompletný káder.

video //www.youtube.com/embed/5g_4GsjjjtQ

V oboch zápasoch Liptáci jednoznačne dominovali a zvíťazili.

„Pozeráme sa hlavne na seba, aj keď výsledky v zápasoch, samozrejme, potešia a, ako sa hovorí, idú do sveta. Aj tieto malé víťazstvá sú prínosom pre tím, predsa len tá pozitivita sa prenáša ďalej aj do tréningového procesu, trénuje sa lepšie. No hovorím, ideme si to svoje, stojíme pevnými nohami na zemi a makáme na sebe, aby sme herne neustále napredovali. Boli to domáce zápasy, kde sme sa chceli trošku ukázať aj našim divákom. Zároveň sme chceli vyrotovať všetkých našich