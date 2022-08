Šimon Nemec, draftová dvojka NHL, priniesol Teplanom šťastie

V 1. kole Slovnaft Cupu futbalisti OŠK Renop Liptovská Teplá vyhrali nad TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 1:0 a v druhom kole vyzvú vicemajstrovský Ružomberok.

LIPTOVSKÁ TEPLÁ. Bol to sen manažérky teplianskeho futbalu Janky Húšťovej, ktorý sa naplnil. Dlhšie túžila rozlúčiť sa s liptovskou súťažou a tým získať aj bonus v podobe miestenky v Slovenskom pohári.

Bohatá divácka kulisa i veľká udalosť

„Takáto návšteva tu asi ešte nikdy nebola a nálada je sviatočná,“ podotkol miestny starosta Milan Kašák. Oficiálne domáci ohlásili tristo divákov. Tí si mohli stredajší večer spestriť aj chutným gulášom či zaroseným pivkom. Jednoducho, v dedine súboj úradujúceho majstra liptovskej šiestej ligy a lanského treťoligistu bol veľkou udalosťou a so šťastným koncom pre domácich.

Vyrovnaný zápas

V prvej „polke“ mali Tepľania navrch, no po zmene strán, hlavne v závere, hostia nebezpečne „hrýzli“ a robili všetko preto, aby pohárová bitka vyústila aspoň do penaltového rozstrelu. Skóre sa však už nezmenilo. O postupový gól sa zaslúžil Martin Matula, ktorý do OŠK Renop v lete prestúpil práve z Liptovskej Štiavnice.



„Vzhľadom na zmenu dresu bol to pre mňa dosť špecifický zápas, no dáko som to neriešil. Pred nami bol spoločný cieľ, vybojovať si zápas proti Ružomberku, ktorý si chceme užiť. Ale že dám gól, to som nečakal. Netajím, trúfali sme si na Štiavnicu, veď zo starého kádra tam odišlo deväť hráčov,“ podotkol 24-ročný chalan.

Štiavničania tri dni predtým nenastúpili na úvodný „majstrák“ šiestej ligy v