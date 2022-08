V prvom polčase Liptáci držali so Slovanom krok. V tom druhom skórovali už len hostia

V nedeľu (14. 8.) odohrali futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zápas 5. kola v najvyššej Slovenskej futbalovej súťaži proti majstrovskému Slovanu, ktorému podľahli 1:5. Na štadion do Popradu sa prišla pozrieť takmer 2000 divákov.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti Liptovského Mikuláša podľahli v nedeľu (14. 8.) v zápase 5. kola najvyššej Slovenskej futbalovej súťaže- Fortuna lige, ŠK Slovan Bratislave pomerne vysoko 1:5, aj keď prvý polčas zápasu tomu vôbec nenasvedčoval. Úradujúci šampión triumfoval v najvyššej domácej súťaži štvrtýkrát za sebou a upevnil si vedenie v tabuľke. Pre Liptákov to bola len druhá prehra v sezóne, žiaľ stále sú bez víťazstva.

Prvý polčas bol vyrovnaný

Prvý gól v zápase sa podarilo streliť hosťom z Bratislavy v 13. minúte. Lovatovu strelu Sváček vyrazil len k Čavričovi a ten už s dorážkou do prázdnej brány nemal problém 0:1. Obrovskú šancu na vyrovnanie sme mali už o 5 minút, Václavik pekne našiel Matoša, ten pripravil streleckú pozíciu pre Káčeríka, ktorý však vo výbornej príležitosti poslal loptu len nad Trnovského bránu.

Takmer 2000 divákov v Poprade sa vyrovnania dočkalo v 28. minúte, keď si na Nečasov rohový kop nabehol Popović a pekným volejom prekonal hosťujúceho brankára 1:1. Treba povedať, že v prvom polčase sme držali častejšie loptu na našich kopačkách, dokázali sme zatlačiť súpera, vytvoriť si viacero dobrých príležitostí, no skórovať sa nám už však nepodarilo, naopak gól do šatne mohol streliť hosťujúci Ramirez, ten však v dobrej šanci netrafil našu bránu.

Druhé dejstvo Slovan zapol na vyššie obrátky

Do druhého polčasu však nastúpil celkom iný Slovan. Využil hneď prvú príležitosť po zmene strán, v 53. minúte sa presadil Šaponjič. O tri minúty neskôr rozhodol o zápase Hrnčár. Ten istý hráč sa druhýkrát v zápase presadil ešte v 71. minúte a skóre zápasu na 1:5 v 83. minúte uzavrel striedajúci Kucka.

MFK Tatran Lipovský Mikuláš - ŠK Slovan Bratislava 1:5 (1:1)

Góly: 28. Popovič - 57. a 71. Hrnčár, 13. Čavrič 53. Šaponjič, 84. Kucka.

ŽK: Popovič (Slovan).

Diváci - 1965

Rozhodovali: Kráľovič – Kmec, Košecký.



Liptovský Mikuláš: Sváček - Totka, Bielák, Bedecs, Nečas (78. Župa) - Gerát, Káčerík, Václavik - Popovič, Matoš (76. Diviš), Ďungel (64. Jednrišek)



Slovan: Trnovský - Medveděv, Abena (73.Križan), Voet, Lovat - Hrnčár, Mustafič, Agbo (64. Kucka), Čavrič (59. Green) - Ramirez (59. Zmrhal), Šaponjič (73. Medved)

Hlasy po zápase:

Jozef Kostelník, tréner Liptovského Mikuláša:

"Odohrali sme veľmi dobrý prvý polčas, dokázali sme vyrovnať a mali sme brejky. Po prestávke sme chceli pokračovať, ale rozhodli dva rýchle góly na 2:1 a 3:1. Nedokázali sme odpovedať. Slovan následne prestriedal a ukázal veľkú kvalitu. Je to pre nás dosť nepríjemná prehra, ale máme na čom stavať."



Vladimír Weiss st., tréner Slovana:

"Vysoké víťazstvo s veľmi zlým prvým polčasom. Boli tam aj defenzívne chyby a v kabíne som musel zvýšiť hlas. Súper vedel čo chce hrať a my sme sa z toho nevedeli dostať. V druhom polčase sme hrali rýchlejšie a kvalitnejšie. Striedajúci hráči priniesli pokoj a zlepšili koncovku. Ale Liptáci hrali dobrý futbal."

