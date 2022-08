Blesk zabil pod Kriváňom poľského turistu

Zasahoval aj vrtuľník.

TATRY. V pondelok popoludní prijala Horská záchranná služba žiadosť o pomoc z modro značeného turistického chodníka pod Kriváňom vo Vysokých Tatrách.

"Pri náhlej zmene počasia boli počas túry dvaja turisti zasiahnutí bleskom. Podmienky v horách umožnili nasadenie leteckej techniky, preto bola o súčinnosť ku zásahu požiadaná posádka VZZS aj Letka MV SR," informovali horskí záchranári.

Leteckí záchranári leteli na miesto s horským záchranárom na palube. Blesk priamo zasiahol poľského turistu, druhého odhodila tlaková vlna.

"Na mieste, medzi skalami ležal nehybne jeden muž, ktorý už, žiaľ, nejavil žiadne známky života a lekárka u neho mohla skonštatovať len úmrtie. Druhého, 33-ročného turistu po zásahu odhodilo, pričom utrpel úraz v oblasti tváre a chrbtice. So záchranármi komunikoval, no na okolnosti nehody si nepamätal a bol dezorientovaný. Záchranári ho pripravili na evakuáciu z miesta v transportnej sieti, počas medzipristátia mu lekárka doplnila liečbu a následne bol v stabilizovanom stave prevezený do nemocnice v Poprade," informovala Zuzana Hopjaková z leteckej záchrannej služby Air - Transport Europe.

"Druhý turista, ktorého blesk zasiahol priamo, utrpel poranenia nezlučiteľné so životom a prítomná lekárka žiaľ skonštatovala smrť," potvrdili horskí záchranári.

Horskí záchranári v teréne následne nabalili telesné pozostatky nebohého 33 – ročného muža z Poľska, a s pomocou vrtuľníka ministerstva vnútra ho previezli na Štrbské pleso.

"Odtiaľ boli záchranármi HZS terénnym vozidlom dopravené do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom PZ SR a obhliadajúcemu lekárovi," informovali záchranári.

Horská záchranná služba v súvislosti s tragédiou pod Kriváňom upozorňuje turistov, aby si pred zvolenou túrou pozreli vývoj počasia v oblasti, do ktorej majú namierené.

"V horách sa počas letných mesiacov výrazne zvyšuje búrková činnosť. Návštevníkom horských oblastí odporúčame, aby na túry nastupovali v skorých ranných hodinách a aby sa pri prognóze búrkovej činnosti vyhýbali exponovaným trasám, z ktorých nemajú kam ujsť," uzavreli horskí záchranári.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre pondelok výstrahu pred búrkami. Platí aj pre okresy Liptovský Mikuláš a Poprad.

Tohtoročná sezóna je v slovenských horách mimoriadne tragická. Poliak pod Kriváňom je 31 obeťou hôr. Horskí záchranári tento rok zaznamenali najvyšší počet smrteľných nehôd za ostatných 10 rokov.

Takmer polovicu nehôd predstavujú tragické úmrtia po páde z výšky. V trinástich prípadoch boli obeťami Slováci.