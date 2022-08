Štvrtoligisti priniesli na Liptov len jeden bod, ktorý si pripísala Bešeňová

V 4. lige, majstrovstvo regiónu, sa predstavili všetci traja Liptovskí zástupcovia. Bešeňová uhrala remízu 2:2 a Hrádok aj Štiavnica inkasovali po päť kúskov.

LIPTOV. V 4 lige, Majstrovstvo regiónu, po tom čo prvé kolo neodohrali všetci traja liptovský zástupcovia v tom druhom sa už ukázali.



MFK Zvolen – OŠK BEŠEŇOVÁ 2:2 (1:2)

Góly: 23. P. Telúch, 76. J. Nosko – 17. P. Hutník, 45. M. Janiga,

211 divákov

HOSTIA: T. Pažítka – P. Vierik (75. R. Šimo), A. Praženica, M. Kompiš, P. Hutník, M. Jacko (46. A. Gärtner), M. Fula (66. Jozef Kalanka), O. Olos, M. Janiga, M. Kalanka (82. S. Jurčo), R. Šimo

„S bodom vládne spokojnosť, veď chýbali nám piati hráči základnej zostavy Štefan Zošák, Jozef Kapláň, Erik Vierik, Tomáš Baďo a Lukáš Teličák, a tak príležitosť dostali mladíci,“ rozhovoril sa asistent bešeňovského trénera Pavol Pepucha. „Pozitívne hodnotím tiež predvedený výkon. Na začiatku sa trochu čakalo, s čím súper vyrukuje. Potom sme išli do vedenia a za stavu 0:1 ešte Mário Janiga dvakrát trafil žrď, v prvom prípade z priameho kopu. Tesne pred prestávkou sa nám, po tečovanej strele, podarilo upraviť stav na 1:2. V druhom polčase, zhruba do jeho polovice, obraz hry zostal nezmenený. Asi dvadsať minút pred koncom Zvolen začal tlačiť, vsadil na nakopávané lopty, čo nášmu mužstvu robilo problémy, keďže domáci hráči boli fyzicky zdatnejší. Napokon sa domáci dočkali vyrovnania.“



MFK ŽARNOVICA – ŠKM Liptovský Hrádok 5:0 (1:0)

HOSTIA: I. Doderović – D. Tutura, S. Škultík, M. Šintaj, T. Ondrúš, I. Svyntsytskyi, M. Hanula, P. Vrabec, R. M. Tekeľ, N. Karkić, N. Kozubjak (74. P. Urban)



Hrádočania vycestovali na zápas k súperovi opäť oklieštení:

„Vycestovali sme opäť len dvanásti, aj s dorastencami, plus v poli hrali aj traja brankári. Prvú veľkú šancu zápasu sme mali my, ale domáci brankár ju zo šťastím