Tatran v Trenčíne s tesnou prehrou. A aby tej smoly nebolo málo, po ceste domov ich trafil kamión

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš podľaholi na ihrisku súpera v 6. kole AS Trenčínu tesne 1:2. Smola sa kopila, pri návrate zo zápasu mali dopravnú nehodu, keď im cestu skrížil kamión.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V prvom polčase Liptáci držali so Slovanom krok. V tom druhom skórovali už len hostia Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁš, TRENčíN. Futbalisti AS Trenčín zdolali v sobotnom domácom stretnutí 6. kola Fortuna ligy MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1.

Mikulášania do zápasu nevstúpili úspešne, keď v jeho úvode sa im zranil brankár Sváček, ktorého museli odniesť na nosidlách a museli narýchlo striedať. Striedajúci brankár Gröger sa v bráne nestihol zohriať a inkasoval po rýchlej akcii domácich. Celé prvé dejstvo tak Liptáci ťahali za kratší koniec.



V druhom polčase sa ich hra zlepšila. Viac dostupovali k hráčom Trenčína, snažili sa kombinovať, pričom so štandardnej situácie dokázali vyrovnať. Žiaľ, záver zápasu opäť patril domácim. Víťazný gól strelil v 78. minúte srbský obranca Lazar Stojsavljevič po centrovanej lopte z rohového kopu. Liptáci tak i naďalej čakajú na prvý trojbodový zápas. Na konte majú tri remízy a tri prehry.



Aby tej smoly nebolo málo, po ceste domov mali dopravnú nehodu, ktorú zapríčinil zahraničný kamionista. Ten prešiel do protismeru a zachytil zadnú časť autobusu Liptákov. Našťastie sa to zaobišlo bez vážnych zranení.

Po zápase povedal tréner Liptákov Jozef Kostelník:

„Prvý polčas sme mali slab-ší. Vôbec sa nám nevydaril úvod zápasu. Neviem, či