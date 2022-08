Nováčik ešte nezakopol a je na čele. Tretie kolo prinieslo aj zatopené ihrisko či svadbu

Nováčik v šiestej lige Liptovská Teplá sa v súťaži už udomácnila, veď po troch kolách ide v súťaži bez prehry. A podobne by sa možno v 3. kole darilo aj Švošovu či Likavke, žiaľ, tieto zápasy sa neodohrali.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tatran v Trenčíne s tesnou prehrou. A aby tej smoly nebolo málo, po ceste domov ich trafil kamión Čítajte

LIPTOV. Nováčik v šiestej lige Liptovská Teplá sa v súťaži už udomácnila, veď po troch kolách ide v súťaži bez prehry. A podobne by sa možno v 3. kole darilo aj Švošovu či Likavke, žiaľ, tieto zápasy sa neodohrali.



OŠK RENOP Liptovská Teplá – FK Nižná 4:1 (2:1)

Góly: 14. M. Milan, 36. M. Bobek, 51. Tomáš Gejdoš, 82. M. Greguška – 42. L. Repka,

150 divákov

DOMÁCI: T. Lako – M. Lovás, M. Greguška, M. Milan, P. Kvasničák, M. Bobek, J. Žiaran (63. M. Penjak), Tomáš Gejdoš, D. Kardoš (74. J. Marton), M. Matula (82. Filip Gejdoš), M. Eliaš



Nováčik súťaže v sobotu zaknihoval tretie víťazstvo. „Máme plný počet bodov, samozrejme, veľká spokojnosť. Navyše Nižnú, ktorá u nás pustila prvé body, sme zdolali rozdielom triedy,“ vyhlásil očividne žiariaci tréner Tepľanov Ján Kovalčík. Domáci viedli 2:0, ale súper sa gólom do šatne ešte vrátil do zápasu.



„Neboli by sme to my, keby sme si takto stretnutie neskomplikovali. V druhom polčase sme spálili kopec šancí, ale padli i dva góly. Bol to pekný futbal, dalo sa na