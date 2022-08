Úradujúci primátor Ján Blcháč opäť kandiduje: Ideme do toho ľudsky, rozumne a ďalej ako silný tím

Súčasný primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč ohlásil svoju kandidatúru na opätovné zvolenie do funkcie.

Za dvanásť rokov na čele samosprávy nadobudol odbornosť a množstvo cenných skúseností. A ako sám zhodnotil, skúsenosti sú vždy lepšie, ako pokusy. Preto sa spolu so svojím tímom rozhodol pokračovať v riadení mesta.

„Ešte stále som nevyčerpal všetky svoje konkrétne predstavy o rozvoji Liptovského Mikuláša. Som pripravený viesť naše mesto ďalej. Pohľad na stovky zrealizovaných, ale aj rozpracovaných projektov ma napĺňa optimizmom, za posledné štyri roky sú to tisícky podpisov pod dobré správy pre rozvoj Mikuláša a pre obyvateľov,“ vyjadril sa primátor.

Kúpalisko, cesty aj prepojenie Palúdzky s Liptovskou Ondrašovou

V priebehu nasledujúcich štyroch rokov plánuje aktívny primátor spoločne so svojím tímom reštartovať masívnu obnovu ciest a chodníkov v celom meste. Pokračovať chce aj v rozširovaní športovísk vrátane plavárne, kde sa chystá pre Mikulášanov postaviť vonkajšie kúpalisko. Pozornosť bude venovať aj dostupnému bývaniu pre mladé rodiny a rozvoju služieb pre seniorov. Mostom ponad Váh chce prepojiť Palúdzku s Liptovskou Ondrašovou. „Zjednodušíme spojenie pre peších a cyklistov medzi týmito mestskými časťami a ľudia nebudú musieť ísť naokolo popri frekventovanej ceste I/18,“ priblížil svoje plány.

Do Bratislavy neutečie

Liptovský Mikuláš je pre neho dôležitejší ako pôsobenie v hlavnom meste. Pri oficiálnom ohlásení kandidatúry ľuďom prisľúbil, že do Bratislavy neutečie. „Som silný lokálpatriot a v Liptovskom Mikuláši je všetko, na čom mi záleží. Moja manželka, naši dvaja synovia aj vnúčik Gabko. Sú tu mozole môjho otca, ktorý tu za sebou zanechal veľkú stopu nie len v budovaní, ale aj v srdciach mnohých ľudí. A rovnako len v tomto meste na každom kroku nachádzam stopy po mojich celoživotných snahách, z ktorých sa mi viaceré podarilo pretaviť do úspešného konca, a to aj vďaka ľuďom okolo mňa. Preto nevymením funkciu primátora za žiadnu exekutívnu funkciu v Bratislave. Liptovský Mikuláš by som neopustil.“

Obklopuje ho tím odborníkov

Úradujúci primátor predstavil aj svoj tím kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva, sú to podľa neho odborníci vo viacerých oblastiach. „Mesto je možné rozvíjať len v prípade súhlasu väčšiny v mestskom parlamente, a preto mám nádej, že Mikulášania podporia vo voľbách aj ľudí, ktorí stoja okolo mňa. Zložili sme silný a súdržný tím 25 kandidátov na mestských poslancov, ktorí sa vedia postaviť za dobrú vec, všímajú si svoje okolie a s ktorými chceme skvalitňovať život v Liptovskom Mikuláši. Ide o osobnosti z oblasti zdravotníctva, vzdelávania, architektúry a urbanizmu, ale aj kultúry, podnikania či športu. Takúto širokú škálu odbornosti považujem za veľkú výhodu, pretože dokážeme byť bližšie k porozumeniu potrieb obyvateľov.“

Primátorov tím tvorí 25 kandidátov na poslancov:

Staré Mesto: Ján Blcháč, Oldřich Drahovzal, Boris Palovič, Viliam Dolinský

Ján Blcháč, Oldřich Drahovzal, Boris Palovič, Viliam Dolinský Vrbica – Nábrežie: Marián Áč, Martin Lichardus, Tomáš Medveď, Miroslav Neset, Marcela Pavkovčeková, Marta Voštináková, Peter Vrlík

Marián Áč, Martin Lichardus, Tomáš Medveď, Miroslav Neset, Marcela Pavkovčeková, Marta Voštináková, Peter Vrlík Podbreziny, Vitálišovce, Sv. Štefan: Miroslav Boďa, Peter Bonko, Ján Garaj, Jakub Haluška, Marián Juríček, Renáta Perašínová, Rudolf Urbanovič

Miroslav Boďa, Peter Bonko, Ján Garaj, Jakub Haluška, Marián Juríček, Renáta Perašínová, Rudolf Urbanovič Okoličné, Stošice: Jaroslav Grešo

Jaroslav Grešo Iľanovo, Ploštín: Vladimír Kubo

Vladimír Kubo Demänová, Bodice: Marta Jančušová

Marta Jančušová Palúdzka, Andice, Benice: Jaroslav Čulík, Marek Nemec, Peter Poleč

Jaroslav Čulík, Marek Nemec, Peter Poleč Liptovská Ondrašová: Ľuboš Trizna

