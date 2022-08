Fotografuje päť členov rodiny Škutovcov, je to unikát

Ak by na Slovensku existovala súťaž, Fotografuje celá rodina, dozaista by ju vyhrala rodina Škutovcov z Liptovského Hrádku. Tvoria ju hlava rodiny Vladimír, jeho manželka Mária, synovia Vladimír a Peter a dcéra Mária Walker, ktorá žije v Anglicku.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Každý z päťčlennej talentovanej rodiny Škutovcov má svoj charakteristický štýl a svoju fotografickú cestu, z ktorej je aj odvodený názov výstavy 5 ciest. Jej vernisáž sa konala v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vo štvrtok 25. augusta 2022.

„Jaskyniar Janko Vajs, s ktorým sme boli nerozlučná dvojica, mi pri príležitosti môjho životného jubilea navrhol pripraviť výstavu. Ja som na nej chcel mať 70 percent fotografií a on by mal 30 percent. Bohužiaľ, pre vtedy platné obmedzenia sme výstavu neusporiadali. Vlani v septembri, žiaľ, Janko odišiel do večnosti a projekt skončil. Veľmi nás potešilo, že Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva na túto myšlienku nezabudlo. Pri šesťdesiatke som mal výstavu s názvom 4 cesty a nebola pri nej naša dcéra, ktorá žije v Anglicku. Nevystavuje, ale fotky zverejňuje na svojej stránke. Teraz už vystavujeme všetci piati,“ priblížil za celú rodinu Vladimír Škuta.