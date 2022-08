Celkovým víťazom sa stal Klimčík, poradil mu aj Sagan

Séria 123Athlon ukončila ročník Cross Triatlonom na Liptovskej Mare.

LIPTOVSKÁ SIELNICA. Športová séria 123Athlon je na konci, keď svojím finálovým tretím kolom na Cross Triatlone v Liptovskej Sielnici pri kostolíku Havránok zavŕšila v sobotu (27. 8.) svoj 11. ročník.



„Máme tu tohtoročné finále nášho podujatia 123Athlon. V tejto sezóne došlo k výrazným zmenám, predovšetkým čo sa lokalít týka, pretože aj duatlon v Hrabove a aj dnes Cross Triatlon prešli výraznými zmenami tratí. Verím, že tieto zmeny naši účastníci vnímali pozitívne, pretože sme sa o to aj snažili. Chceli sme trate ešte viac zatraktívniť. Dnes môžeme povedať, aj podľa ohlasov, že to stálo za to. Aj dnešné finále sme presunuli, od minuloročnej trate pri Maríne ku kostolíku Havránok. Prispel k tomu aj fakt, že vodná hladina je extrémne nízko a zároveň sme neblokovali cestu,“ nechal sa počuť riaditeľ pretekov a jeden z hlavných organizátorov Majkl Velner, ktorý upresnil aj účastnícke počty.





„Na 11. ročníku Cross Triatlonu sa zúčastnilo 67 štartujúcich v individuálnej