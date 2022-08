Mikulášska extraligová licencia na novú sezónu určite bude, záleží ako

Mikulášski hokejoví extraligisti klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš ešte stále nedostali extraligovú licenciu na novú sezónu, bez ktorej nemôžu hrať. Dostanú ju. Teraz už len záleží, za akých podmienok – či na podpis, alebo na udelenú výnimku.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Nedávno sa slovenskými médiami prehnala infomácia, že hokejisti extraligového Lipt. Mikuláša stále nemajú extraligovú licenciu, bez ktorej nemôžu nastúpiť do novej sezóny. Áno, je to pravda, aj keď táto infomácia je, aj podľa slov zainteresovaných, značne nafúknutá. Preto sme zisťovali, ako to teda vlastne v skutočnosti je.



„Momentálne máme schválenú licenciu s podmienkou, že buď podáme žiadosť o udelenie výnimky na sezónu 2022/2023, alebo sa dohodneme na zmluve o spolupráci, kde máme záujem o jej podpísanie s koncepčnými riešeniami minimálne na dve sezóny. Odporúčame tiež, aby výpoveď zo zmluvy bola odsúhlasená mestom Liptovský Mikuláš, ktoré je výrazným podporovateľom obidvoch subjektov, hlavne v oblasti zabezpečenia bezplatného využívania ľadovej plochy. Máme relatívne ešte čas do 6. 9., kedy je potrebne predložiť dokumenty.



A prečo ju nemáme? Ide o to, že HT MHK 32 nám koncom apríla po úspešnej baráži, jednostranne bez vysvetlenia a analýzy plusov či mínusov, vypovedalo