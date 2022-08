Fortunaligisti z Horného Liptova sú po 7 kolách stále bez víťazstva

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa predstavili v sobotu (27. 8.) na domácom ihrisku v Poprade v zápase siedmeho kola Fortuna ligy, kde privítali stále neporazeného nováčika z Podbrezovej. Hostia svoju formu potvrdili a vyhrali 2:5.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti Podbrezovej vyhrali v sobotnom zápase 7. kola Fortuna ligy na pôde Liptovského Mikuláša v Poprade 5:2. Ako nováčik sú stále bez prehry a na konte majú už trinásť bodov, figurujú na druhom mieste o bod pred Trnavou a Žilinou.

Mikulášania naskočili do zápasu značne oklieštení pre mnohé zranenia hráčov, plus absentovali aj hráči od nešťastne dopravnej nehody.

Hostia skóre otvorili už v 7. minúte, keď sa kapitán Boris Godál presadil po rohovom kope a vedenie ešte zvýšil v 23. minúte nigérijský legionár Moses Cobnan. Liptáci si počas celého prvého polčasu nevedeli vypracovať stopercentnú gólovú príležitosť, pôsobili nesústredene a vôbec im nevychádzali nacvičené herné situácie.



Po prestávke to už však vyzeralo úplne inak. Hra sa vyrovnala, pričom domáci pristupovali k hosťujúcim hráčom dôraznejšie, zrýchlili a spresnili prihrávky, za čo sa im snaha vyplatila. Už v 50. minúte zaklincoval prvý presný zásah Adrián Káčerík a už o tri minúty neskôr vyrovnal presnou hlavičkou Mihajilo Popovič.