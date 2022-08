Stovka otužilcov a plavcov plávala naprieč Liptovskou Marou

Približne stovka otužilcov a plavcov z celého Slovenska sa stretla v pondelok na brehu Liptovskej Mary na nultom ročníku plaveckého podujatia Mara Swim.

LIPTOVSKÁ SIELNICA. Približne stovka otužilcov a plavcov z celého Slovenska sa stretla v pondelok na brehu Liptovskej Mary na nultom ročníku plaveckého podujatia Mara Swim. Cieľom bolo preplávať viac ako 3,5-kilometrový úsek priehrady až na Dechtáre. Informovala o tom organizátorka podujatia, diaľková plavkyňa Soňa Rebrová.

"Po tom, ako som vlani preplávala slovenské priehrady a urobila tak ustanovujúci rekord, začalo mi písať veľa ľudí, že by aj oni chceli nejakú preplávať a či im neporadím, ako na to. A tak mi napadlo zorganizovať podujatie, na ktorom bude mať možnosť každý plavec preplávať Liptovskú Maru po šírke. Je to vzdialenosť 3,55 kilometra, skúsenejší plavci to stihnú zaplávať za hodinu, pomalší určite do dvoch hodín," uviedla Rebrová.

Ako dodala, medzi účastníkmi boli aj nepočujúci plavec či dievčina s Downovým syndrómom. Podujatie odštartovali o 11.00 h.

"Plavcom bol k dispozícii tím záchranárov, na vode sú veľké bójky, ktoré nám poskytla Slovenská plavecká federácia, k dispozícii sú paddleboardisti popri trati, pre najlepších sú pripravené vecné ceny. Meranie časov bolo zabezpečené pomocou snímačov, ktoré mal každý účastník na ruke," doplnila Rebrová.