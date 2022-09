Denne riskujú. Most medzi Švošovom a Hubovou opravia

Lavicu museli pred troma rokmi pre havarijný stav zatvoriť.

Šéfredaktor - MY Liptov

Most je pre obe dediny životne dôležitý. (Zdroj: (MAPA))

ŠVOŠOV, HUBOVÁ. Dôležitá lávka ponad rieku Váh, ktorá spája dolnoliptovské obce Švošov a Hubovú, je od roku 2019 oficiálne zatvorená. Dôvodom je havarijný technický stav.

„Po obhliadke autorizovaným statikom a jeho vypracovanom posudku sme došli k názoru, ktorý potvrdzuje aj ďalší nezávislý posudok, že prevádzkovanie lavice cez Váh nie je možné, ohrozuje zdravie a životy tých, čo cez ňu prechádzajú,“ vysvetlil v roku 2019 starosta Michal Široň.

Pristúpil k nepríjemnému, ale nevyhnutnému kroku. Lavicu pre peších zatvorili. Ide o dôležitú spojnicu pre peších medzi dvoma obcami, obyvatelia Hubovej ňou chodia do Švošova na vlak a ľudia zo Švošova zas do Hubovej na autobus. Obe dediny predeľuje len rieka Váh a spája ich lanový most. Práve laná sú v najhoršom stave.

Hoci sú Švošov a Hubová od seba vzdialené len na šírku rieky, autami musia zachádzať až do Ľubochne a využívať tamojší cestný most. Peši sa dostanú do druhej dediny rýchlejšie ako autom.