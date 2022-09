Chceli ho zdvihnúť na umelý ostrov. Najväčší kostol napokon rozobrali a postavili inde

Pred 40 rokmi posvätili prenesený artikulárny kostol vo Svätom Kríži.

SVÄTÝ KRÍŽ. Jeho kapacita je ohromujúca. Do vidieckeho kostola sa pohodlne zmestí šesťtisíc ľudí. Pred štyridsiatimi rokmi ich bolo dokonca desaťtisíc. Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži , pôvodne Veľkej Paludzi, vysvätili po tom, čo ho kompletne rozobrali a nanovo postavili.

Púta nielen svojou veľkosťou a faktom, že jeho drevo má takmer 250 rokov. Postavil ho majster, ktorý vraj nevedel písať. Výsledok jeho práce fascinuje generácie, rovnako ako príbeh o premiestnení monumentálnej stavby. Nanovo ho vysvätili presne pred 40 rokmi.

Lang nebol obyčajný remeselník

Za panovania cisára Leopolda I. v roku 1681 na sneme v Šoproni vstúpila do platnosti okrem iných aj podmienka, že evanjelici si môžu v každej stolici postaviť po dva kostoly. V Liptovskej stolici to boli Hybe, tamojšia farnosť počítala 20-tisíc veriacich. Drevený artikulárny kostol tam postavili hneď v tom istom roku, ako uzákonili podmienky výstavby evanjelických kostolov. V Hybiach stál do roku 1822.

Vo Veľkej Paludzi postavili artikulárny kostol v roku 1693. Bol pravdepodobne jednoduchý a slúžil 80 rokov, pretože veriacim kapacitne nestačil. S výstavbou nového kostola na tom istom mieste začali v roku 1773 jeho prednou časťou a na ďalší rok ho dokončili. Vraj to dovedna trvalo osem mesiacov a na stavbe sa podieľalo 40 ľudí. Vežu ku kostolu postavili v roku 1781. Stavbu viedol majster Jozef Lang. Chrám bol impozantný a popísalo ho viacero odborníkov, medzi nimi napríklad Kornel Divald, ktorý ho považoval za najväčší v Uhorsku.

Emil Edgar, český architekt, teoretik architektúry a publicista, v roku 1924 v Staviteľských listoch písal o „velechráme“ a poznamenal, že Slováci môžu svoj artikulárny kostol vo Veľkej Paludzi považovať za jeden zo svojich národných pamätníkov. „Je to snáď najväčšie mechanické dielo z dreva, maximálne priestorné a ide o posledný veľký umelecký prejav slovenskej drevenej cirkevnej architektúry.“