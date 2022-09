Tatran v zápase dominoval, ale gól nestrelil

Fortuna ligisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš počas uplynulého týždňa odohrali ďalšie dve kolá súťaže, počas ktorých si pripísali len jeden bod za bezgólovú remízu. A tak aj naďalej zostávajú v tabuľke poslední, pričom sú stále bez víťazstva.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V stredajšom (31. 8.) zápase 8. kola Fortuna ligy sa stretli Liptáci z Tatranu na ihrisku súpera v Trnave proti domácemu celkom FC Spartak Trnava, ktorému po solídnom výkone zo strany hostí, žiaľ podľahli, len jediným gólom stretnutia 1:0. Gól dokonca padol, až takmer v závere zápasu, keď bol úspešný v 82. minúte Kyriakos Savvidis.





8. kolo Fortuna ligy:

FC Spartak Trnava – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0 (0:0)

Gól: 82. Savvidis.

ŽK: Štetina, Savvidis.

Liptovský Mikuláš: Gröger – Totka, Bielák, Bedecs, Župa (76. Kotora)- Václavík, Káčerík (85. Diviš), Filinský – Laura (66. Nečas), Ďungel (66. Voško), Jendrišek



Po zápase povedal tréner Liptákov Jozef Kostelník:

„Po poslednom zápase s Podbrezovou sme sa sústredili viac na obrannú činnosť. Vedeli sme, že Trnava je na domácom ihrisku silná v kombinácii. V prvom polčase sme dobre bránili a vyrážali do brejkov, kde nám ale chýbala väčšia kvalita prevedenia, či už v zakončení alebo vykombinovaní protivníka. Ak chceme byť úspešní proti tak kvalitnému tímu ako je Trnava, nemôžeme hrať na 0:0, musíme niečo premeniť. V druhom polčase nás domáci dostali pod väčší tlak, dobre sme odolávali, na protiútoky nám už nezostali sily, aj keď sme tam niekoľko náznakov mali, ktoré bolo treba tiež lepšie riešiť. Mrzí ma, že sme prehrali pre mňa lacným gólom. Keby si to domáci vykombinovali, prešli cez nás, v poriadku… Len takýmto gólom sme prehrali už tretí zápas vonku – v Dunajskej Strede, Trenčíne a teraz znova. Škoda, chlapci si to oddreli, no ideme domov naprázdno.“

9. kolo Fortuna ligy

V sobotnom (3. 9.) zápase 9. kola Fortuna ligy na domácej pôde Liptovského Mikuláša v Poprade, sa zrodila bezgólová remíza 0:0, keď Tatran ani súper zo Skalice sa nedokázali presadiť.



Od úvodných minút bolo v zápase cítiť miernu nervozitu a oba celky sa prvých desať minút len oťukávali, pričom nechceli spraviť chybu. Následne iniciatívu v zápase prebrali domáci Liptáci, ale v prvom dejstve, aj po dvoch takmer stopercentných gólových príležitostiach skórovať nedokázali.



Druhý polčas začal tak, ako skončil ten prvý. Teda domáci v tlaku na súperovu