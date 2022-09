Kriška: Dlho som už takú tvrdú prípravu nezažil

Hokejisti extraligového MHK 32 Liptovský Mikuláš odohrali počas uplynulého týždňa ďalšie dve prípravné stretnutia, v ktorých ukazujú, že extraligová forma sa blíži.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mikulášska extraligová licencia na novú sezónu určite bude, záleží ako Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptáci extraligového hokejového MHK 32 Liptovský Mikuláš tesne pred začiatkom novej sezóny pod vedením nového trénera Jána Šimka pomaly naberajú formu, pričom sa dobrými výkonmi prezentovali aj v posledných dvoch prípravných zápasoch.



V prvom, minulotýždňovom (30. 8.) si poradili na domácom ľade s maďarským tímom DVTK Jegesmedvék Miškolc pomerne hladko 6:1. V zápase si vyskúšali aj herné natrénované situácie, ktoré by chceli preniesť aj do extraligy.



Na ďalší zápas, ktorý odohrali vo štvrtok (1. 9.), bol to v poradí už siedmy prípravný duel, vycestovali na ľad súpera k extraligistovi do Prešova. Tu síce domácemu celku podľahli 2:1, avšak v zápase dostali predovšetkým priestor hráči, ktorí doteraz toľko priestoru nedostali, legionári dokonca dostali voľno.



„Ak sa mám vrátiť k posledným dvom zápasom, tak jedno je výsledok zápasov a druhé je predvedená samotná hra. Predovšetkým nám išlo o tú hru, aby sme ešte zistili, kde máme nejakú tú slabinu, ktorú do začiatku ligu musíme odstrániť. Ale