Po štyroch rokoch je diaľnica pri Liptovskom Hrádku bez obmedzení

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Približne rok a pol trvali práce na moste v úseku liptovskej D1 pri Liptovskom Hrádku. Takmer 40-ročný most bol v havarijnom stave a jeho oprava už nebola možná. Národná diaľničná spoločnosť dala most v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša úplne zbúrať a postavila nový.

Starý most museli zbúrať za víkend

„Medzi najnáročnejšiu činnosť v rámci komplexnej obnovy ľavého mosta patrilo práve zbúranie starého mosta a sprejazdnenie cesty II/537 v stanovenom časovom limite, teda len počas jedného víkendu,“ informovala Eva Žgravčáková, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Pôvodný most zbúrali koncom marca 2021.

„Nový ľavý diaľničný most má 5 polí a celková dĺžka mosta je približne 150 metrov. Most je široký 15 metrov a vysoký 8,3 metra. Nosná konštrukcia je monolitická, dvojtrámová z predpätého betónu,“ spresnila Žgravčáková.