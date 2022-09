Tatran nepremenil gólové šance a Dukla ho za to potrestala

Domáci fortunaligista z Lipt. Mikuláša v zápase 10. kola chcel konečne brať plný bodový zisk. Žiaľ, proti boli hostia z B. Bystrice, ktorí vyhrali, aj keď bližšie k víťazstvu mali práve futbalisti Tatrana.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Niektorí hokejisti po dlhých rokoch oprášili svoje kopačky Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULáŠ. Futbalisti Banskej Bystrice zvíťazili v sobotnom zápase 10. kola Fortuna ligy na pôde Liptovského Mikuláša 2:1. Mikulášania síce v zápase viedli od 14. minúty a mali aj množstvo gólových šancí na zvýšenie, ale šance nepremieňali, čo sa im napokon vypomstilo. Hostia sa v druhom dejstve dotiahli a v závere aj druhým gólom Róberta Polievku zvíťazili. Hrotový útočník Polievka tak vybojoval pre nováčika štvrtú výhru v sezóne.





Liptovský Mikuláš zostáva aj po 10. kole stále bez výhry, na konte má len štyri body za remízy a v tabuľke figuruje na poslednom dvanástom mieste. Z ligového víťazstva sa naposledy tešil v máji, keď ?triumfoval na pôde Michaloviec 2:1.



Po zápase povedali:

Jozef Kostelník, tréner Liptovského Mikuláša:

„Po predchádzajúcich zápasoch sme dnes mali veľmi dobrý prvý polčas, zavreli sme súpera a skórovali sme po peknej kombinácii. Mohli sme pridať aj ďalší gól, no nepodarilo sa pretlačiť loptu za bránkovú čiaru. Následne súper vyrovnal po prestávke a potom sme si v šestnástke neustrážili Polievku. Opäť sme prišli o body po celkom solídnom výkone.“



Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice:

„Zlaté body. Do zápasu sme nastúpili ľahkovážne a bez agresivity, podali sme zlý výkon. Myslím si, že víťazstvo sme si za prvý polčas nezaslúžili. Liptovský Mikuláš má za sebou vydarené zápasy so silnými súpermi a o to viac si vážim našu výhru. Robo Polievka to dokáže vziať na seba a otočiť zápasy, v ktorých by som bral aj jeden bod. Dnes si víťazstvo skôr zaslúžili domáci, ale my sme mali asi viac šťastia a body sú naše.“



Autor gólu, Lipták Tomáš Staš:

„Už ani neviem, čo povedať, 10. zápas a stále sme bez víťazstva. Zápas sme mohli