Liptovský Hrádok po ďalšom debakli uvažuje, že ukončí sezónu predčasne

Liptovskí štrtoligisti odohrali svoje zápasy šiesteho kola. Najlepšie sa darilo Lipt. Štiavnici, ktorá vyhrala, menej futbalistom Bešeňovej, ktorí sa trápili aj z rozhodcom. A obrovský debakel opäť dostali hráči Liptovského Hrádku, ktorí žiaľ uvažuju ukončiť sezónu predčasne.

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – OŠK Baník Stráňavy 3:1 (0:1)

Góly: 55. M. Potocký, 60. P. Ondrík – 25. T. Ďuratný, 81. J. Bukovčan (vl. gól),

100 divákov

DOMÁCI: M. Mikušiak – P. Strmenský (85. P. Ondrík), S. Maslo, J. Mihálik, P. Murín (59. E. Bradiak), M. Kohút, Š. Gajdoš, A. Omasta, M. Potocký (70.Hoferica), P. Ondrík, P. Rumanský



Futbalisti Družstevníka dosiahli druhý plný bodový zásah v aktuálnej sezóne, ale premiérovo víťazný pokrok zaznel v ich domácej šatni. Od 25. do 55. min. Štiavničania prehrávali 0:1, no napokon oni potešili svojich priaznivcov. „Chlapcom som poďakoval, že sa zomkli ako tím a dokázali nepriaznivý výsledok otočiť. Určite zaslúžene, lebo v druhom polčase sme boli lepším mužstvom,“ rozprával spokojný hrajúci domáci kormidelník Peter Hoferica.



„Stretnutie sa hralo na ťažkom, podmočenom trávniku. Čo sa týka kombinačnej hry, o to zápas bol náročnejší. Napriek tomu ľudia, ktorí prišli, videli dobrý futbal. Úvodný gól súpera padol po našom zaváhaní pri štandardnej situácii. V druhej polke sa nám však podarilo tri razy skórovať. Tiež ma teší, že na poslednú chvíľu do