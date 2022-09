Naplnená túžba atletickej rodiny v našom regióne je realitou

Liptovský Mikuláš má moderný stánok kráľovnej športu – atletiky.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Nový moderný atletický štadión vyrástol na Nábreží, v susedstve centra voľného času. V piatok (9. septembra) sa na novom športovisku slávnostne prestrihla páska. O tento akt sa postarali viacerí pozvaní hostia. Na čele s primátorom mesta a poslancom NR SR Jánom Blcháčom, prvým mužom Liptovského Hrádku a predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Branislavom Trégerom a prezidentom Slovenského atletického zväzu Pavlom Korčokom. Významnú udalosť umocnili aj slnečné lúče.

Aj kráľovná sa dočkala

„Je to výnimočná chvíľa. V našom meste boli zriadené alebo zrekonštruované všelijaké športoviská, ale chýbal nám atletický areál. V minulosti v Liptovskom Mikuláši boli atletické dráhy i s príslušnými sektormi, no postupne padli. Len mimochodom, atletika má u nás dlhšiu tradíciu než futbal či hokej. Dozvedel som sa to z materiálu od Ivana Bubelínyho, významného nestora tohto športu v našom meste. Vyše 120-ročnú,“ uviedol vo svojom slávnostnom príhovore J. Blcháč.

Celá škála možností

Štvorprúdový tartanový ovál meria 300 m, pričom cieľová rovinka je šesťdráhová a možno na nej bežať aj 100 m či 110 m prekážok.

„Je to niečo fantastické,“ vyhlásil riaditeľ Centra voľného času Liptovský Mikuláš, tiež predseda miestneho oddielu atletiky a šéf Olympijského klubu Liptova Roman Králik. „Najprv sa podarilo získať grant od Slovenského atletického zväzu a potom,