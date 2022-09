Do redakcie MY LIPTOVSKÉ NOVINY hľadáme športového redaktora/redaktorku

Ide o stabilné pracovné miesto v stabilnom kolektíve.

Šéfredaktor - MY Liptov

LIPTOV. Hľadáme kolegu do nášho redakčného tímu MY Liptovské noviny. Úlohou športového redaktora je príprava autorských článkov z oblasti regionálneho športu z Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Liptovského Hrádku a okolitých obcí, práca na webe myliptov.sme.sk a Facebooku, technická príprava novín, fotografovanie, príprava jednoduchých videí.

Spolupracuje s inzertným a marketingovým oddelením na projektoch. Ide o prácu s nepravidelným pracovným časom vrátane víkendov a sviatkov.

Športový redaktor pracuje najmä cez víkend, mapuje a prináša spravodajstvo zo zápasov a súťaží, tie sa konajú najmä počas sobôt a nedieľ.

Redaktor má k dispozícii redakčné auto, fotoaparát, počítač, telefón a diktafón.

Výhodou je žurnalistické masmediálne vzdelanie. Ale nie je podmienkou.

Ide o stabilné pracovné miesto v stabilnom kolektíve.

Čo vyžadujeme:

Prehľad v regionálnom športe

Zvládnutý písaný prejav

Technické zručnosti, teda práca s počítačom, nakrúcanie jednoduchých videí, fotografovanie, práca s webom a sociálnymi sieťami. Športový redaktor sa podieľa ja na zalamovaní novín, zalamovanie ho naučíme.

Aktívny vodič

Komunikatívnosť

Je dôležité, aby bol redaktor tímovým hráčom. V redakcii si navzájom pomáhame a záleží nám na dobrých kolegiálnych a férových vzťahoch.

Čo by ste o sebe povedali?

Som športový fanatik/fanatička.

Mám aktívny záujem o športové dianie v regióne

Viem, ktoré športy sú v našom regióne najdôležitejšie.

Viem výborne po slovensky a ovládam strojopis.

Zvládam neštandardné situácie.

Mám rád internet, web, sociálne siete a viem s nimi pracovať.

Miesto práce: Liptovský Mikuláš

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť

Termín nástupu: ASAP, teda čo najskôr

Mzdové podmienky (brutto): 700 EUR/mesiac 950 na živnosť, plus PZ, plat je tvorený motivačne z viacerých zložiek.

Svoj životopis s motivačným listom zasielajte na e-mailovú adresu: radoslav.blazek@petitpress.sk, +421 902 151 151. Budú kontaktovaní len vybraní uchádzači.

K zasielanému životopisu pripojte nasledovný súhlas:

V súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom životopise spoločnosťou Petit Press, a.s. v jej personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu, a to po dobu 6 mesiacov, pričom som si vedomý/á toho, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.

Informácie týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania sú uvedené na: https://www.sme.sk/dok/20815421/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia-uchadzaci-o-zamestnanie/#ixzz5Gtlw6TZc