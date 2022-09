Václavík: Hráme dobre, ale gól nevieme dať a bez nich nevyhráme

Futbalisti MŠK Žilina si v sobotňajšom stretnutí 11. kola Fortuna ligy poradili s posledným tímom súťaže Liptovským Mikulášom 4:2. Liptáci tak majú naďalej v kolónke víťazstiev nulu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ŽILINA. V sobotu (17. 9.) odohrali fortunaligisti z MFK Tatran Liptovský Mikuláš zápas 11. kola proti domácej Žiline. Liptáci vycestovali na tento zápas odhodlaní popasovať sa o dôležité body a, samozrejme, už o prvé tohtosezónne víťazstvo.



Domáci žlto-zelení smerovali za víťazstvom od úvodu. Po góloch Samuela Gidla a Adriána Kaprálika viedli 2:0 už v 22. min. Erik Jendrišek v 37. min síce dal kontaktný gól na 2:1, no Žilinčania okamžite o minútu odpovedali, presadil sa Timotej Jambor. Domáci už potom nemali problém si víťazstvo v prvom polčase postrážiť.

Po zmene strán snahu o skorigovanie výsledku Liptáci stupňovali a ukazovali herne situácie v dobrom svetle, žiaľ, bez úspechu alebo bez šťastia v zakončení, pretože nastrelili až trikrát tyč domácej brány.

Na druhej strane pridal ďalší zásah Dávid Ďuriš. A napokon v úplnom závere výsledok iba upravil Mikulášan Rastislav Václavík. Domáca Žilina je tak v tabuľke priebežne tretia a Liptáci, ktorým sa snaha v zápasoch nedá odoprieť, sú stále bez víťazstva a naďalej poslední.

MŠK Žilina – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:2 (3:1)

Góly: 7. Gidi, 22. Kaprálik, 38. Jambor, 57. Ďuriš – 37. Jendrišek, 88. Václavík. Rozhodovali: Ruc – Halíček, Zemko,

ŽK: Kaprálik, Kopas, Leitner, Myslovič – Jendrišek, Totka, Václavík

L. Mikuláš: Sváček – Totka, Mihal, Bedecs, Župa – Václavík, Káčerík, Filinský – Gaži (69. Staš), Jendrišek (78. Voško), Nečas (78. Matoš)

Po zápase povedali:

Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: „Začali sme zápas veľmi dobre, myslím si, že sme sa dobre pripravili na súpera a vyšiel nám úvod. Súper zareagoval na gól brvnom, to nás prebudilo a dali sme druhý gól. Potom sme však hrali pasívne, čo trvalo dlhý čas a Liptáci to dokázali využiť gólom na 2:1. Počas prestávky sme si veľa vecí povedali, do druhého polčasu sme nastúpili koncentrovanejšie, ale aktivita bola stále priemerná. Striedaniami sme zmenili organizáciu hry najmä v strede poľa, čo nám pomohlo a mali sme viacero brejkových situácií, ktoré sme však mali lepšie dohrať. Pasivitou to vyzeralo, že zápas chceme len dohrať, ale nebolo to tak. My sme dnes zápas zvládli efektívnejšie ako súper a vyhrali sme.“



Jozef Kostelník, tréner MFK L. Mikuláš: „Čo sa týka hry, tak sme odohrali dobrý, vyrovnaný zápas s výbornou Žilinou, chlapci sú veľmi dobre pripravení takticky aj kondične. Chýbalo nám šťastie v zakončení, trikrát sme nastrelili konštrukciu bránky, v závere polčasu Rusnák vykopol loptu z bránkovej čiary. Doplatili sme na svoje chyby v prvom aj druhom polčase a toto sa opakuje zápas čo zápas.“



Strelec gólu Lipták Rastislav Václavík:

„Je to už frustrujúce, keď hráte dobre a nedokážeme streliť ten gól. Trikrát zazvonila tyč a tá hlavička na bránkovej čiare, takéto šance skrátka musíme premieňať, pretože bez gólov sa vyhrávať nedá.“

Zápas 11. kola medzi Dunajskou Stredu a MFK Ružomberok bol preložený na 18. 11..

Tabuľka po 11. kole:

1. Slovan 10 7 2 1 23:7 23

2. Podbrezová 10 5 5 0 17:8 20

3. Trnava 11 5 4 2 19:10 19

4. Žilina 11 5 3 3 17:11 18

5. Dun. Streda 10 4 4 2 14:9 16

6. Ružomberok 10 3 5 2 13:12 14

7. Banská Bystrica 11 4 1 6 14:20 13

8. Skalica 11 2 6 3 9:13 12

9. Michalovce 10 3 2 5 11:17 11

10. Trenčín 11 3 2 6 7:16 11

11. Zlaté Moravce 10 1 4 5 8:16 7

12. Lipt. Mikuláš 11 0 4 7 10:23 4

