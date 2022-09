Bešeňová aj L. Štiavnica brali po bode, L. Hrádok v sezóne predsa len pokračuje

V siedmom kole IV. ligy, majstrovstvo regiónu, sa napokon predstavili vo svojich zápasoch všetci traja Liptovskí účastníci.

L. Hrádok vs L. Štiavnica, foto ilustračná (Zdroj: Tomáš Kučera)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Liptovský Hrádok po ďalšom debakli uvažuje, že ukončí sezónu predčasne Čítajte

LIPTOVSKÝ ŠTIAVNICA. Bod zvonku, ale hrajúci štiavnický kouč Peter Hoferica mal po stretnutí zmiešané pocity. Čakal, že jeho zverenci vytiahnu lepší výkon.



„Odohrali sme veľmi slabý zápas. Avšak, vzhľadom na jeho priebeh, musíme byť s bodom spokojní. Šance boli na oboch stranách, no väčší počet si vypracovali domáci. Lenže viac než nepremenené príležitosti ma mrzí prístup chlapcov a herný prejav. Keby sme zápas inak poňali, mohlo sa odchádzať i s tromi bodmi. O to viac to človeka, škrie, že Žarnovica bola zdolateľným súperom,“ vravel P. Hoferica.

MFK ŽARNOVICA – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 0:0

50 divákov

HOSTIA: M. Mikušiak – P. Strmenský, S. Maslo, J. Mihálik, P. Murín, M. Kohút, Š. Gajdoš (46. E. Bradiak), A. Omasta, M. Potocký (71. P. Huba), P. Ondrík (64. P. Hoferica, 79. O. Slušňák), P. Rumanský

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Po minulotýždňovom debakli 12:0, ktorý Hrádočania