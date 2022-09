Prehrali, pretože podcenili obutie a premočený terén

Dovtedy ako jediný tím piatej ligy Závažná Poruba neprehrala. Po siedmom kole je to však už inač.

ZÁVAŽNÁ PORUBA. Hráči zo Z. Poruby vycestovali k súperovi do Turzovky potvrdiť svoju hernú kvalitu a pripísať si do tabuľky ďalšie tri body. Avšak podcenili premočený terén.



„Na zápas sme vycestovali v pomerne oklieštenej zostave, pričom nám chýbali dvaja dôležití stredopoliari Frian a Kováč. Ale veril som, že zmenou herného systému by sme to mohli zvládnuť. Žiaľ, zápas sme si prehrali sami, pretože chalani podcenili svoje kopačky. Takmer polovica našich hráčov mala lisované kopačky, lisáky, a terén v Turzovke bol ako močiar. Takže hrali doslova, ako na ľade. Preto nám stále chýbal ten krok k lopte, súper bol pri nej vždy skôr, chalanom sa šmýkalo a bolo to vidno. Pokiaľ takého elementárne záležitosti si nevedia chalani ustriehnuť, tak dnes nie je moc čo hodnotiť,“ povedal hlavný tréner Poruby Eduard Mydliar.



FK Tatran Turzovka – ŠK Závažná Poruba 3:0 (1:0)

Góly: 45.,59. a 61. M. Hudek,

250 divákov

HOSTIA: M. Adzima – T. Bobrík, Ľ. Račko, A. Glončák, A. Kondula, L. Porubän, M. Baran, M. Klepáč, S. Rolný (60. M. Králik), L. Hladký (74. T. Čajnák), B. Dvorský



Tabuľka po 7. kole:

1. T. nad Váhom 7 5 0 2 15:9 15

2. Závažná Poruba 7 4 2 1 16:10 14

3. Gbeľany 7 4 1 2 18:10 13

4. Diviaky 7 3 3 1 15:9 12

5. Čierne 7 4 0 3 20:16 12

6. Zubrohlava 7 3 2 2 14:12 11

7. Tvrdošín 7 3 1 3 12:11 10

8. Turzovka 7 3 1 3 13:17 10

9. Belá 6 3 0 3 13:12 9

10. Oravská Jasenica 7 2 2 3 10:17 8

11. Žabokreky 7 2 1 4 13:15 7

12. Belá – Dulice 6 2 1 3 12:15 7

13. Bobrov 7 1 2 4 9:16 5

14. Rosina 7 0 2 5 7:18 2

