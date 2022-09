Návštevnosť expozícií Liptovského múzea počas tohto leta čiastočne klesla

Liptovské múzeum zaznamenalo vo svojich expozíciách počas hlavnej letnej sezóny čiastočne nižšiu návštevnosť oproti predchádzajúcim dvom rokom.

RUŽOMBEROK. Liptovské múzeum zaznamenalo vo svojich expozíciách počas hlavnej letnej sezóny čiastočne nižšiu návštevnosť oproti predchádzajúcim dvom rokom. Pre TASR to uviedol riaditeľ múzea Michal Kovačic. Vyššia domáca návštevnosť, ktorú evidovali počas dvoch pandemických rokov, podľa riaditeľa súvisela so zníženou možnosťou vycestovať do zahraničia.

"V letnej sezóne mávame tradične najvyššiu návštevnosť v našich 'otvorených' expozíciách. Teda v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, v archeoskanzene Havránok pri Liptovskej Mare, v ranogotickom Kostolíku Všetkých svätých v Ludrovej, v najväčšom stredovekom hrade na Liptove-Likave, a tiež v roľníckom dome vo Vlkolínci, ktorý je zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO," zhodnotil Kovačic s tým, že rovnako to bolo aj v tejto sezóne.

Najnavštevovanejšou expozíciou Liptovského múzea bol toto leto skanzen ľudovej liptovskej architektúry. Zvýšená návštevnosť sa podľa riaditeľa múzea prejavila najmä počas tematických podujatí zameraných na predstavovanie niektorých typických činností ľudovej a remeselnej kultúry na Liptove. "Je to celkom v súlade s našou dlhodobou stratégiou súvisiacou s návštevnosťou. Boli by sme radi, keby návštevníci v budúcnosti naše 'otvorené' expozície navštevovali nielen v súvislosti s unikátnym prostredím, ale aj s jeho oživením prostredníctvom exkluzívnych programov, ktoré sme v nich pripravovali v spolupráci s ďalšími organizáciami," skonštatoval.

Ako doplnil Kovačic, chceli by, aby sa ich expozície stali vyhľadávaným miestom na rodinné výlety a spoločné pobyty rodičov s deťmi. "Zaujímavé podujatia pripravujeme aj na jesenné obdobie," podotkol.