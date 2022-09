O ktoré materské školy je v meste najväčší záujem

Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje rozšírenie ďalších materských škôl pre rozširujúcu sa výstavbu v okrajových častiach.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Do materských škôl v Liptovskom Mikuláši nastúpilo v septembri takmer 400 detí. V meste funguje jedenásť mestských materských škôl, dve sú súkromné a jedna cirkevná.

Rodičia zapisujú do materských škôl deti v máji. Predškoláci v Liptovskom Mikuláši by mali navštevovať škôlku podľa obvodu, teda podľa svojho trvalého bydliska. Pokiaľ si do nej podajú žiadosť, materská škola ich musí prijať. Ak si vybrali inú škôlku, do ktorej obvodu nepatria, príjmu ich podľa toho, či majú voľné miesto. V prípade, ak dieťa navštevuje škôlku od troch rokov a nepatrí do jej obvodu, v predškolskej triede v nej môže pokračovať.

Dôležité je aj trvalé bydlisko, nielen vek

Ako vysvetlila hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková, riaditeľky materských škôl v Liptovskom Mikuláši sa snažili prijať všetky zapísané deti. Viaceré mestské škôlky posielali domov rodičom desiatky rozhodnutí o neprijatí.