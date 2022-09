Na majstrovstvách sveta na Havaji sa predstaví prvý Lipták

Róbert Budaj je bývalý hokejista, dnes milovník triatlonu, ktorého snom bolo prebojovať sa až na majstrovstvá sveta na Havaji. Jeho sen sa stáva skutočnosťou. Róbert Budaj to dokázal.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Ironman sú najtvrdšie a najťažšie triatlonové preteky na svete. Vznikli pred viac ako štyridsiatimi rokmi na Havaji, a teda od ich počiatku sa organizujú na domácej havajskej pôde, v meste Kona. Sú to zároveň vždy aj majstrovstvá sveta, na ktoré je potrebné sa kvalifikovať. A tým pádom je štart na Havaji pre drvivú väčšinu triatlonistov veľkou neznámou, pretože kvalifikačný počet pretekárov je značne obmedzený.



Štartovať, respektíve kvalifikovať sa na aktuálne tohtoročné majstrovstvá sveta sa podarilo aj liptovskému triatlonistovi, amatérovi, Róbertovi Budajovi, ktorý je zároveň vôbec prvý Lipták, ktorý sa predstaví na tomto obrovskom podujatí, kde bude pretekať 3000 športovcov.





Čo pre vás znamená štart na týchto pretekoch?

Pre obrovskú masu triatlonistov, či už profíkov alebo hobby, je to sen sa tam prebojovať a následne aj vyštartovať. Takže aj pre mňa je to jeden zo splnených športových snov. Je to niečo ako dostať sa olympiádu, ku ktorej ju aj mnohí prirovnávajú.

Ako sa vám to podarilo?

V mojich triatlonových začiatkoch by mi ani nenapadlo, žeby som sa tam raz mohol prebojovať. Ale ako moja výkonnosť po rokoch tréningov stúpala, tak som bol k tejto méte čoraz bližšie. Až som si aktuálnu sezónu povedal, že idem sa pokúsiť o túto miestenku zabojovať. Na moje prekvapenie to vyšlo hneď na prvýkrát, pretože poznám borcov, ktorým sa to nepodarilo nikdy.



Čo všetko bolo potrebné splniť, aby sa tam mohol človek kvalifikovať?

Na svete je vypísaných zhruba 30 až 40 kvalifikačných pretekov, dokopy na všetkých kontinentoch, čo zas nie je až tak veľa. Kvalifikačné limity sú od