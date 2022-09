Tatran trénera meniť zatiaľ nebude, má však ultimátum

Reprezentačnú prestávku futbalový MFK Tatran Liptovský Mikuláš využil naplno. Hráči odohrali prípravné stretnutie a vedenie klubu zasadalo a hodnotilo doterajší priebeh.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Fortunaligista z horného Liptova MFK Tatran Liptovský Mikuláš je po jedenástich kolách stále na chvoste tabuľky, keď na svojom konte má len 4 body, za zhodný počet remíz. Stále im chýba to najdôležitejšie – a to je zápasové víťazstvo.



V uplynulom týždni bola reprezentačná prestávka, pričom ju hráči využili na doladenie formy, keď odohrali, v piatok (23. 9.) prípravný zápas proti druholigovému Tatranu Prešov, ktorý dokonca vedie bývalý tréner Liptákov Marek Petruš. V tomto zápase dostali príležitosť všetci hráči, aj nejakí navrátilci po zraneniach, predovšetkým kapitán Tomáš Gerát.





Toto obdobie využilo aj vedenie klubu MFK Tatran, keď prebehlo zasadnutie správnej rady, aby zhodnotili doterajší priebeh sezóny.

Ešte pred samotným zasadnutím sme položili pár otázok športovému riaditeľovi MFK Jánovi Papajovi.



Tatran je aj po 11 kolách stále bez víťazstva. Ako sa na to pozeráte?

Samozrejme, že sme čakali, že po jedenástich kolách budeme mať na konte viac bodov a minimálne nejaké to víťazstvo, ktoré tomu tímu určite veľmi chýba. Žiaľ. Takže určite nie sme spokojní s doterajším priebehom sezóny. No podotknem, že naša sezóna je ovplyvnená mnohými faktormi, ako sú napríklad mnohé zranenia hráčov, zmeny kádra, ktoré prebiehali od leta, a aj zmena hlavného trénera oproti minulej sezóne. Hlavné asi boli tie zranenia, pričom takmer do každého zápasu vybiehala iná zostava. To sa asi aj podpísalo na hernej pohode, ktorá tímu bez víťazstva chýba.



Ako bývalý úspešný futbalista, dnes športový riaditeľ, kde vidíte negatívum, čo tímu chýba, kde je problém?

Nemôžem povedať, že hráme zle. Odohrali sme mnoho naozaj veľmi dobrých zápasov, akurát sme nedokázali streliť gól, ale sme si zápas prehrali po našich