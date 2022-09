Liptáci neuhrali žiadne body

Vo ôsmom kole 4. ligy majstrovstvo regiónu si traja liptovskí zástupcovia nepripísali do tabuľky ani bod.

BEŠEŇOVÁ. Prvý polčas viedli gólom exligistu Zošáka, partiu mali celkom nádejne rozohranú, ale napokon doma Bešeňovci stratili všetky tri body.



„Vstup do zápasu bol celkom fajn. Z dvoch-troch šancí mužstvo, po krásnej, doslova ukážkovej akcii, išlo do vedenia. Škoda, že do polčasu sa nám nepodarilo ešte nejaký gól pridať. Cez prestávku dostali chalani inštrukcie, ako v zápase pokračovať. O to viac človeka mrzí, že len čo sa vrátili na ihrisko, prišla fatálna chyba v obrane. Za stavu 1:1 som mohol ja i Peter Hutník strhnúť zase vedenie na našu stranu. Čo sa nepodarilo nám, vyšlo hosťom. V druhom polčase Kysučania ukázali viac kvality. V poslednom čase však inkasujeme veľmi lacné góly. Treba,