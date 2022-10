Tatran opäť prehral, dokonca po jedinom góle, aj to vlastnom

Fortunaligisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš si ani po 12. kole na svoj účet prvé tohtosezónne víťazstvo nepripísali, keď v sobotu (1. 10.) prehrali doma v Poprade s Dunajskou Stredou 0:1.

Tatran ukazuje dobrú hru, ktorej však chýbajú góly. Tatran v červenom vs Dunajská Streda v žltom. (Zdroj: Jakub Holiga)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase 12. kola Fortuna ligy v Poprade nad MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0.

O výsledku rozhodol jediný gól stretnutia – aj to vlastenec, keď si ho nešťastne strelil Lukáš Bielák v 20. minúte. Aby tej smoly Liptáci nemali dosť, tak hostia dokonca hrali od 41. minúty presilovku, keď po druhej žltej karte a následne červenej dohral mikulášsky obranca Imrich Bedecs, čím oslabil svoj tím. No aj v početnej nevýhode domáci hrali svižný futbal a bojovali o každú loptu. Dokázali si aj vytvoriť zaujímavé gólové šance, no, ako je u nich už zvykom, loptu za bránkovú čiaru nedokázali prepasírovať.