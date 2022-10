Penaltu brankár Hrádku chytil, ale Bešeňová si aj tak schuti zastrieľala

Deviate kolo v 4. lige, majstrovstvo regiónu, veľa prekvapenia neprinieslo a favoriti svojich zápasov si svoje štatistiky ešte vylepšili. Bešeňová rozstrieľala stále trápiaci sa L. Hrádok a L. Štiavnica body nebrala.

Liptovský Hrádok, Bešeňová. Na strane domáci po zápase moc radosti určite nebolo, veď to bol ďalší zápas s vysokým gólovým účtom práve na ich úkor.

„Musíme len vydržať túto jesennú časť do prestupového obdobia a potom uvidíme čo ďalej, pretože tí chlapci, aj keď sa snažia, na 4 ligu nemajú. Niekedy mi to príde, že pred zápasom to zostane len pri rečiach, ale ukázať na trávniku im to moc nejde. Dokonca v deň zápasu mi ráno písali 4 hráči, že sú chorí, a tak následne bolo treba prekopať celú jedenástku, čo je u nás dosť zložité.



Jediný pekný moment zápasu, respektíve momentami sa blysol náš brankár,