Po viacerých komplikáciách sa začína oprava liptovskej osemnástky

Vodiči by mali počítať so zdržaniami.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Stovky domácností sú pre výstavbu nového vedenia do Jasnej bez prúdu Čítajte

LIPTOV. Slovenská správa ciest podpísala a zverejnila zmluvu na dlhoočakávanú rekonštrukciu cesty 1/18 medzi Ľubeľou a Liptovským Mikulášom. Stavebná firma MBM Group má takmer 10-kilometrov dlhý úsek cesty opraviť za približne 5,5 milióna eur. Stavbu si firma prebrala vo štvrtok a s prípravnými prácami začnú už na budúci týždeň.

Desať mesiacov

Zo zmluvy, ktorá je verejne dostupná, vyplýva, že práce by mali trvať desať mesiacov, do tohto obdobia sa ale nezapočítava zima. Práce teda prerušia od 1. decembra do 1. marca. Po novej ceste by sa mali vodiči previesť na budúcu jeseň. Dovtedy budú musieť šoféri rátať s obmedzeniami na ceste.

Pôjde o kompletnú opravu cesty vrátane opravy dvoch mostov a križovatiek na Gôtovany, Svätý Kríž, Galovany, Benice, Andice.